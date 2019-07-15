شكلت لجنة تحقيق.. الصحة بغزة توضح ظروف وفاة العروس إسراء عمار بخانيونس



وأوضحت الوزارة، أن الفتاة إسراء، وصلت للمستشفى بمضاعفات خطيرة لهذا المرض، ولم تفلح جهود الطواقم الطبية من انقاذ حياتها، لافتة إلى أنه انطلاقاً من المسؤولية الاخلاقية والمهنية فان الوزارة قامت بتشكيل لجنة للتحقق من سلامة الاجراءات التي تمت.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة بيانا صحفيا، اليوم الاثنين، توضح فيه ظروف وفاة المواطنة اسراء عمار التي أعلن عن وفاتها في وقت سابق، في خانيوس جنوب قطاع غزة.وأشارت الوزارة في بيانها، إلى ان الفتاة إسراء عمار كانت تعاني من مرض استقلابي (مرض في التمثيل الغذائي) منذ ولادتها وهو ما عرضها لانتكاسات صحية متكررة، أدت الى مراجعتها مرات عدة للمستشفى وكان من بينها المبيت في العناية المركزة وهذا المرض يتسبب في مضاعفات شديدة قد تودي بالحياة.