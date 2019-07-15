شؤون فلسطينية

وفد فلسطيني برئاسة اشتية يصل العراق لبحث التعاون الاقتصادي

وفد فلسطيني برئاسة اشتية يصل العراق لبحث التعاون الاقتصادي
رام الله - دنيا الوطن
وصل وفد حكومي فلسطيني، بقيادة رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، إلى العاصمة العراقية، بغداد؛ لبحث ملفات تعاون اقتصادية وسياسية مشتركة.

وسيكون على أجندة الزيارة التي تستمر يومين، موضوع بحث الحكومة الفلسطينية عن تنويع مصادر توريد الوقود إلى السوق المحلية، خاصة من العراق، بحسب ما جاء على موقع (إرم نيوز).

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: إن أبرز أهداف الزيارة، تتمثل في "تنفيذ تعليمات رئاسية بالانفكاك التدريجي عن إسرائيل، عبر تعميق التعاون مع العمق العربي".

وذكر ملحم في تصريح صحفي، الاثنين، أن موضوع الطاقة وتنويع مصادر التزود بالوقود، إلى جانب المصدر الوحيد إسرائيل، سيكون محور لقاءات يعقدها ممثلو الحكومة.

وتعد إسرائيل، المصدر الوحيد لتزويد الجانب الفلسطيني بالوقود، كما تزود الفلسطينيين بـ 90% من الطاقة الكهربائية، بينما النسبة المتبقية (10%) من الأردن، ونسبة ضئيلة تقدمها مصر للجانب الفلسطيني من مدينة رفح في قطاع غزة.

والخميس الماضي، قال رئيس الوزراء، محمد اشتية، إن حكومته تسعى لاستيراد البترول من العراق، وتكريره في إحدى الدول العربية، دون مزيد من التفاصيل.

ولفت اشتيه إلى أن حكومته، بدأت في خطوات الانفكاك عن إسرائيل بخطوات جدية، مشيرًا إلى أن التحويلات الطبية إلى إسرائيل، توقفت تمامًا، ما عدا الحالات الاستكمالية.

وتسعى الحكومة الفلسطينية للانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي، بحسب خطة أعلنت عنها مع مباشرة عملها، منتصف نيسان/ أبريل الماضي.

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