مفيد الحساينة يُعلن تشكيل التكتل الفلسطيني





وقال الحساينة لـ"دنيا الوطن": "هناك تواصل مع الاخوة في الضفة الغربية الذين لديهم فكرة عن تشكيل تكتل فلسطيني اجتماعي، حيث أن هناك عدة قضايا في قطاع غزة كبيرة ومؤلمة خاصة في ظل الانقسام، التي تتعلق بالوضع التعليمي، حيث أن هناك عدد كبير من ابناء الشعب الفلسطيني الذين تخرجوا من الجامعات ولا يستطيعون دفع رسوم مقابل اصدار الشهادة الجامعة".





وأضاف: "هناك قضايا قضايا اجتماعية كبيرة جدا، يعاني منه الشعب الفلسطيني ايضا نتيجة الانقسام، بالاضافة الى قضايا السفر والعلاج".





وبين الحساينة، أن هذا التكتل ليس له علاقة بالسياسية، وإنما مخصص لقضايا اجتماعية، وخاصة في ظل الانقسام والحصار الذي تجاوز أكثر من 12 عاما.













والتفاصيل في الفيديو التالي..

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأشغال والإسكان السابق، مفيد الحساينة، عن تشكيل التكتل الفلسطيني، مبينًا أنه سيكون تكتلًا اجتماعيًا، شبابيًا، اغاثيًا، وليس له علاقة بمجال السياسة.