شؤون فلسطينية

الأحمد يُعلّق على إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين

الأحمد يُعلّق على إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أجرى عزام الأحمد، رئيس الدائرة العربية والبرلمانية في منظمة التحرير الفلسطينية، المشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان، اليوم الاثنين، اتصالات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، والوزير د. حسن منينمة، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في رئاسة الوزراء اللبنانية، حول الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل اللبنانية، بحق أصحاب بعض المهن المختلفة، والعمال الفلسطينيين لدى مؤسسات لبنانية مختلفة وإيقافهم عن العمل؛ لحين حصولهم على إذن عمل من الدولة اللبنانية في إطار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية" مما ألحق الأضرار الكبيرة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان الإنسانية والمدنية، وإغلاق أبواب المعيشة أمامهم.

وأكد الأحمد للوزير منينمة، أن هذه الإجراءات تتناقض تماماً مع الجهود التي تقوم بها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، ومقترحاتها بشأن تنظيم إقامة وعمل وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بل وتتناقض مع القوانين والشرائع الدولية التي تنظم إقامة المهجرين واللاجئين القسرية في كافة الدول، فكيف بأبناء الأمة الواحدة، مؤكداً أن هذه الإجراءات لن تخدم الأهداف اللبنانية الفلسطينية المشتركة في مجابهة سياسة التوطين والتهجير التي تسعى لها دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الإدارة الأمريكية.

كما أجرى الأحمد، اتصالات مماثلة مع اللواء عباس إبراهيم، رئيس جهاز الأمن العام، وبهية الحريري، رئيسة الكتلة البرلمانية لتيار المستقبل، والوزير السابق د. غازي العريضي، ود. بهاء أبو كروم من قادة الحزب التقدمي الاشتراكي، و د. ايلين الهندي مسؤول العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية (لنفس الغرض).

ويواصل الأحمد الاتصالات مع الجهات اللبنانية المعنية إلى جانب الاتصالات واللقاءات التي يقوم بها سفير دولة فلسطين، أشرف دبور، وفتحي أبو العردات، رئيس الجانب الفلسطيني في الحوار اللبناني الفلسطيني، وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

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