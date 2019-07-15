شؤون فلسطينية

الخارجية: جرائم الاحتلال تَختبر مصداقية المجتمع الدولي وقراراته

الخارجية: جرائم الاحتلال تَختبر مصداقية المجتمع الدولي وقراراته
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، انتهاكات الاحتلال وجرائمه اليومية، واعتبرتها تمادياً في التغول الإسرائيلي على شعبنا وأرضه واستفراداً عنيفاً بحقوقه العادلة والمشروعة، وإمعاناً في العدوان على الشرعية الدولية، وقراراتها، والقانون الدولي ومبادئه الأممية، وانقلاباً ممنهجاً على جميع الاتفاقيات الموقعة وما نتج عنها. 

وأكدت الوزارة في بيانها، أن تخاذل المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة خاصة القرار 2334، وعدم مساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم وجرائمهم بحق أبناء شعبنا، وأن تبني إدارة ترامب وفريقها المُتصهين لسياسات الاحتلال ومواقفه وروايته، باتت تُشكل غطاء، يُشجع الاحتلال على تنفيذ مخططاته وبرامجه الاستعمارية على حساب الحق الفلسطيني.

وقالت: في ظل لا مبالاة دولية مريبة تُصعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فيكاد لا يمر يوم واحد دون إقدام قوات الاحتلال ومليشياتها الاستيطانية على ارتكاب جملة من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، من إعتقالات بالجملة حيث تُشير التقديرات إلى اعتقال أكثر من 2800 مواطن فلسطيني في النصف الأول من العام الحالي، واقتحامات كما يحصل يومياً في المسجد الأقصى المبارك وفي مصلى باب الرحمة ومصادرة القواطع الخشبية من داخله، وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين كما حصل في هدم أساسات بناية في السواحرة شرق مدينة القدس المحتلة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ عديد المشاريع الإستيطانية، كما هو حاصل في إقامة بؤرة عشوائية في الأغوار الشمالية، والاستيلاء على أكثر من 25 دونماً في البلدة القديمة في الخليل وتجريفها.

وكذلك تجريف أرض فلسطينية شرق مدينة رفح ومحاربة الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج)، وإقدام قوات الإحتلال على تركيب كاميرات ذكية تستطيع تحديد وجوه المارة في محاولة لتكريس السيطرة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. 

وقالت: إن هذه التدابير الاستعمارية تترافق بشكلٍ شبه يومي مع دعوات المنظمات والجمعيات الاستيطانية المختلفة، وأركان اليمين الحاكم في إسرائيل، ومسؤولين إسرائيليين لفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

أخبار ذات صلة

شكلت لجنة تحقيق.. الصحة بغزة توضح ظروف وفاة العروس إسراء عمار بخانيونس

شكلت لجنة تحقيق.. الصحة بغزة توضح ظروف وفاة العروس إسراء عمار بخانيونس

وفد فلسطيني برئاسة اشتية يصل العراق لبحث التعاون الاقتصادي

وفد فلسطيني برئاسة اشتية يصل العراق لبحث التعاون الاقتصادي

برلماني مصري يكشف تفاصيل محادثات المصالحة..&#34;لقاء الرئيس وهنية.. استلام اشتية لغزة ودمج 30ألف موظف&#34;

برلماني مصري يكشف تفاصيل محادثات المصالحة.."لقاء الرئيس وهنية.. استلام اشتية لغزة ودمج 30ألف موظف"

مفيد الحساينة يُعلن تشكيل التكتل الفلسطيني

مفيد الحساينة يُعلن تشكيل التكتل الفلسطيني

الأحمد يُعلّق على إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين

الأحمد يُعلّق على إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين

تقرير: الاحتلال اعتقل نحو 2759 فلسطينياً في النصف الأول من العام الجاري

تقرير: الاحتلال اعتقل نحو 2759 فلسطينياً في النصف الأول من العام الجاري

الاحتلال يَعتدي على أمين سر حركة فتح في مخيم قلنديا

الاحتلال يَعتدي على أمين سر حركة فتح في مخيم قلنديا

الديمقراطية: القوة الثانية في انتخابات الإعادة للبلديات بالضفة الفلسطينية

الديمقراطية: القوة الثانية في انتخابات الإعادة للبلديات بالضفة الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

مفيد الحساينة يُعلن تشكيل التكتل الفلسطيني

مفيد الحساينة يُعلن تشكيل التكتل الفلسطيني

الخارجية: جرائم الاحتلال تَختبر مصداقية المجتمع الدولي وقراراته

الخارجية: جرائم الاحتلال تَختبر مصداقية المجتمع الدولي وقراراته

تقرير: الاحتلال اعتقل نحو 2759 فلسطينياً في النصف الأول من العام الجاري

تقرير: الاحتلال اعتقل نحو 2759 فلسطينياً في النصف الأول من العام الجاري

الاحتلال يَعتدي على أمين سر حركة فتح في مخيم قلنديا

الاحتلال يَعتدي على أمين سر حركة فتح في مخيم قلنديا

الديمقراطية: القوة الثانية في انتخابات الإعادة للبلديات بالضفة الفلسطينية

الديمقراطية: القوة الثانية في انتخابات الإعادة للبلديات بالضفة الفلسطينية

شاهد: جيش الاحتلال ينصب منظومة رادار جديدة على حدود غزة

شاهد: جيش الاحتلال ينصب منظومة رادار جديدة على حدود غزة

بدء أعمال الدورة 93 للجنة الدائمة للإعلام العربي بمشاركة فلسطين

بدء أعمال الدورة 93 للجنة الدائمة للإعلام العربي بمشاركة فلسطين

طالع الإسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

طالع الإسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

منوعات

إليسا وناصيف زيتون يتبادلان القبل أمام الجمهور

إليسا وناصيف زيتون يتبادلان القبل أمام الجمهور

ياسمين الخطيب مُصابة بـ&#34;العشق&#34;: سأتزوج مغربيًا

ياسمين الخطيب مُصابة بـ"العشق": سأتزوج مغربيًا

مصطفى فهمي يستعيد شبابه في شرم الشيخ وطلة جريئة لزوجته

مصطفى فهمي يستعيد شبابه في شرم الشيخ وطلة جريئة لزوجته

موقف محرج لهيفاء وهبي في حفلها بالساحل الشمالي

موقف محرج لهيفاء وهبي في حفلها بالساحل الشمالي

&#34;تطير فيها رقاب&#34;.. أحمد السعدني يعلق على تقبيل نجله لابنة محمد إمام

"تطير فيها رقاب".. أحمد السعدني يعلق على تقبيل نجله لابنة محمد إمام

قبل 44 عاماً.. صورة نادرة حين زار العندليب صحيفة سعودية لأول مرة

قبل 44 عاماً.. صورة نادرة حين زار العندليب صحيفة سعودية لأول مرة

شيماء سيف تقدم نصائح &#34;عجيبة&#34; للسيدات ليمنعن أزواجهن من الخروج من المنزل

شيماء سيف تقدم نصائح "عجيبة" للسيدات ليمنعن أزواجهن من الخروج من المنزل

كندة علوش: ابنتي بـ 5 أولاد.. ولا أسمح للخادمات بلمسها

كندة علوش: ابنتي بـ 5 أولاد.. ولا أسمح للخادمات بلمسها

ممثل كوميدي أمريكي يلتقط صورًا عارية داخل الأهرامات مع صديقته

ممثل كوميدي أمريكي يلتقط صورًا عارية داخل الأهرامات مع صديقته

أول ظهور لمنى فاروق بعد الإفراج عنها في قضية &#34;فيديوهات خالد يوسف&#34;

أول ظهور لمنى فاروق بعد الإفراج عنها في قضية "فيديوهات خالد يوسف"

عربي

معاريف: أمريكا طالبت (حزب الله) بالتخلي عن إيران مقابل تخفيف الحصار المالي

معاريف: أمريكا طالبت (حزب الله) بالتخلي عن إيران مقابل تخفيف الحصار المالي

تعاطف لبناني واسع مع قيادي بحزب الله بسبب ما فعله من أجل ابنته &#34;غدير&#34;

تعاطف لبناني واسع مع قيادي بحزب الله بسبب ما فعله من أجل ابنته "غدير"

شاب جزائري يدفع حياته ثمناً لفوز المُنتخب على نيجيريا

شاب جزائري يدفع حياته ثمناً لفوز المُنتخب على نيجيريا

مذكرة قبض ضد عراقية بتهمة &#34;تمجيد صدام حسين&#34;

مذكرة قبض ضد عراقية بتهمة "تمجيد صدام حسين"