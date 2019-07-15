وصول طائرة روسية تاسعة إلى أنقرة تحمل مُعدات "إس- 400"





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، استمرار وصول معدات منظومة "إس- 400" الدفاعية الروسية، إلى البلاد، لليوم الرابع على التوالي.وقالت الوزارة في بيان: يستمر شحن معدات منظومة "إس- 400"، وفي هذا الإطار، هبطت طائرة تاسعة في قاعدة مرتد الجوية بالعاصمة أنقرة.والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية، وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس- 400" الروسية إلى أنقرة.وتعد منظومة "إس- 400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً بالعالم حالياً، وهي من إنتاج شركة (ألماز- أنتي)، المملوكة للحكومة الروسية.ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي "إس- 300" التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي.