دولي

وصول طائرة روسية تاسعة إلى أنقرة تحمل مُعدات "إس- 400"

وصول طائرة روسية تاسعة إلى أنقرة تحمل مُعدات "إس- 400"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، استمرار وصول معدات منظومة "إس- 400" الدفاعية الروسية، إلى البلاد، لليوم الرابع على التوالي.

وقالت الوزارة في بيان: يستمر شحن معدات منظومة "إس-  400"، وفي هذا الإطار، هبطت طائرة تاسعة في قاعدة مرتد الجوية بالعاصمة أنقرة.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية، وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس- 400" الروسية إلى أنقرة.

وتعد منظومة "إس- 400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً بالعالم حالياً، وهي من إنتاج شركة (ألماز- أنتي)، المملوكة للحكومة الروسية.

ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي "إس- 300" التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي.

 

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