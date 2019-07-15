الاحتلال يَعتدي على أمين سر حركة فتح في مخيم قلنديا

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على أمين سر حركة فتح في مخيم قلنديا، زكريا فيالة، خلال تواجده في مكتب محافظة القدس في المخيم.



وقال فيالة: "إن قوات الاحتلال، اقتحمت المخيم بتعزيزات عسكرية، بحجة اعتقال شابين، ما أسفر عن اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز والصوت، تجاه الشبان"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأضاف: "إن قوات الاحتلال، اعتدت عليه بالضرب، خلال تواجده في مقر المكتب، لتصديه لمحاولة خلع باب مكتب المحافظة".



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت اليوم الاثنين، الشابين عمرو نديم، ومحمود شحادة، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما في المخيم.



يشار إلى إن قوات الاحتلال، اقتحمت المنطقة، وشرعت بإغلاق الشارع الرئيسي المؤدي إلى الحاجز العسكري "قلنديا" باتجاه القدس، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.