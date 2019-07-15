الديمقراطية: القوة الثانية في انتخابات الإعادة للبلديات بالضفة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم الاثنين، في 15/7/2019 إنها شكلت القوة الثانية في جولة الانتخابات المحلية، التي جرت في الضفة الفلسطينية.



وكانت الإنتخابات التكميلية، وانتخابات الإعادة، جرت يوم 13/7/2019 في 18 هيئة محلية، في الضفة الفلسطينية، لم يتم تقديم مرشحين في 4 هيئات محلية، فتم تأجيلها حتى موعد لاحق، وفازت بالتزكية قوائم في 7 هيئات محلية، وجرت الانتخابات في 7 هيئات محلية أخرى.



وبناء على النتائج الرسمية التي أعلن عنها رئيس لجنة الإنتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر، يوم أمس الأحد في 14/7/2019 في مؤتمر صحفي عقده في لجنة الانتخابات في رام الله، تبين أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شكلت القوة الثانية بين اللوائح الفائزة في هذه الجولة من الإنتخابات.



وقالت الجبهة: إنها تقدر عالياً الثقة الغالية التي منحها الناخبون لمرشحي الجبهة، إن في الفوز بالتزكية أو حيث جرت عملية الاقتراع، وتؤكد أن ممثليها في المجالس المحلية والبلدية في أكثر من 115 هيئة محلية، سيبدون الحرص الشديد على صون مصالح المواطنين، وتوفير الخدمات البلدية التي من شأنها أن تعزز من صمود أبناء شعبنا في معركته الوطنية، من أجل الخلاص من الاحتلال والاستيطان والفوز بالحرية والاستقلال.