التعليم: نتائج امتحانات الثانوية العامة (الإنجاز) الخميس المقبل.. والإعلان عن الآلية لاحقاً





من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان صحفي لها، أنها ستعلن عن ألية نشر النتائج لاحقاً.







خاص دنيا الوطنأعلن معتصم الميناوي، مدير عام العلاقات الدولية والعامة بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة، أن لجنة الامتحنات العامة قررت الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة (الإنجاز) لعام 2019، يوم الخميس المقبل 18 تموز/ يوليو.وأوضح الميناوي في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن قرار اللجنة، جاء بعد انعقادها اليوم الاثنين، بالشراكة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر خاصية (الفيديو كونفرانس).