شؤون فلسطينية

شاهد: جيش الاحتلال ينصب منظومة رادار جديدة على حدود غزة

شاهد: جيش الاحتلال ينصب منظومة رادار جديدة على حدود غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (نتزيف) الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال، نصب نظام رادار متعدد المهام من صنع شركة (Elta) التابعة لصناعات الطيران الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة.

وأوضح الموقع، أن النظام قادر على اكتشاف وتحديد مواقع الصواريخ أو قذائف المدفعية أو قذائف الهاون، التي يتم إطلاقها في الساحة، والتحذير من الأنظمة الخاصة المصممة لمنع مثل هذه الحالات.

وبين أن بإمكان النظام تحديد مصادر إطلاق النار بدقة وتحديد موقع الأهداف الجوية القريبة، مشيراً إلى أن إسرائيل قررت تركيب النظام لمنع ظاهرة تسلل الشباب من قطاع غزة إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وتتواجد بها المستوطنات خشية تنفيذ عمليات مسلحة.

وأشار إلى أن إسرائيل تتابع بحذر انتقال منظومة الطائرات المسيرة دون طيار من إيران إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، والتي يمكن استخدامها في مهاجمة أهداف إستراتيجية في إسرائيل، وإلحاق أضرار جسيمة بها.


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