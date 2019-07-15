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شؤون فلسطينية

بدء أعمال الدورة 93 للجنة الدائمة للإعلام العربي بمشاركة فلسطين

بدء أعمال الدورة 93 للجنة الدائمة للإعلام العربي بمشاركة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الاثنين، أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي في دورتها العادية (93) برئاسة رئيس اللجنة، والمشرف العام على الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام بالسعودية، خالد الغامدي، وبمشاركة وكلاء وزارات الإعلام في الدول العربية، ورؤساء أجهزة ومؤسسات الإعلام العربية.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، ورمال عنفوص، من مكتب وزير الإعلام.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية السفير بدر الدين علالي: إن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن 18 بنداً، تمهيداً لعرضها على الدورة (11) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يوم غد الثلاثاء ورفعها إلى الدورة الـ (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب الأربعاء، يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية كونها إحدى البنود الرئيسية، وتعتبر القضية المركزية للأمة العربية، خاصة في ظل تعنت الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى التي تندرج تحته، كالخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأميركي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف في تصريح له اليوم، أنه يأتي في صدارة أولويات هذه الدورة اعتماد النسخة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامي العربي الذي يرسخ القيم والمبادئ المهنية والاخلاقية للإعلاميين، ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية.

وقال السفير علالي: إن بند "خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج يظل بنداً دائماً على جدول الأعمال، حيث تعمل اللجنة في هذه الدورة على وضع أفكار جديدة للخطة بما يمكنها من الدور المنوط لها، وبما يخدم المحاور الثلاثة التي تعمل على تدعيمها وهي: القضية الفلسطينية، والارهاب، وتصحيح صورة العرب والمسلمين. 

ويتضمن جدول الاعمال  خلال هذه الدورة عدداً من البنود الهامة الاخرى كالاستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب واللجنة العربية للإعلام الالكتروني، وعاصمة الإعلام العربي، بالإضافة إلى موضوعات أخرى.

 وسيتم على هامش أعمال هذه الدورة الجديدة للمجلس الوزاري تكريم الفائزين في الدورة الرابعة لجائزة  التميز الإعلامي العربي تحت شعار "القدس في عيون الإعلام"، حيث سيتم  تكريم عدد من الشخصيات والأعمال والمؤسسات الإعلامية العربية المتميزة التي دعمت قضية القدس إعلامياً.

يذكر، أن مجلس وزراء الإعلام العرب يأتي من ضمن المجالس الوزارية المتخصصة تحت مظلة جامعة الدول العربية ويضم في عضويته كل الدول الأعضاء لدى الجامعة وينعقد مرة كل عام بمقر الأمانة العامة أو إحدى الدول الأعضاء وله أن يعقد اجتماعاً طارئاً عند الضرورة.

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