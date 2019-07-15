طالع الإسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدخلية الفلسطينية في قطاع غزة، عن آلية سفر المواطنين عبر (معبر رفح البري)، ليوم غدٍ الثلاثاء.وأكدت الوزارة، أن الأسماء المراد سفرها، هي المتبقي من إعلان أمس، بالإضافة إلى الأرقام من (828) حتى الرقم (1086) من كشف (7/11).وشددت الوزارة، على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الأرقام التسلسلية في الكشف، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وطالبت الوزارة المواطنين، إحضار بطاقة الهوية، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.