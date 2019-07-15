الاحتلال يخطر بهدم منزل في بيت أمر

سلمت قوات الاحتلال، مساء أمس، المواطن علي العلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، إخطاراً لهدم منزله.





وذكر الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمد عوض، أن قوات الاحتلال سلمت المواطن علي محمد علي العلامي، إخطاراً لهدم منزله المكون من طابق وتسوية، بمساحة 150 متراً مربعاً، موضحاً أن المنزل المذكور قيد الإنشاء، ويقع في منطقة وادي الشيخ، القريب من مدخل بيت أمر.





وأشار عوض، إلى أن قوات الاحتلال، سلمت الإخطار للمواطن العلامي، بحجة عدم الترخيص، علماً أن المنطقة التي يقع عليها البناء، تتبع إدارياً لبلدية بيت أمر، والمواطن العلامي يملك جميع الأوراق التي تثبت ملكيته لقطعة الأرض المقام عليها منزله.

رام الله - دنيا الوطن