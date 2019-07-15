شاهد: لحظة الانفجار مخزن للقنابل بتل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
نشر إعلام الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، فيديو يوضح لحظة الانفجار، الذي وقع داخل مخزن للقنابل الدخانية، والذي يعود لجيش الاحتلال قرب "تل أبيب".
وقال موقع (واللا) الإسرائيلي: "تصاعد دخان كثيف من مصنع (IMI) وقع في (رمات هشارون)".
نشر إعلام الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، فيديو يوضح لحظة الانفجار، الذي وقع داخل مخزن للقنابل الدخانية، والذي يعود لجيش الاحتلال قرب "تل أبيب".
وقال موقع (واللا) الإسرائيلي: "تصاعد دخان كثيف من مصنع (IMI) وقع في (رمات هشارون)".
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