شاهد: لحظة الانفجار مخزن للقنابل بتل أبيب



















رام الله - دنيا الوطننشر إعلام الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، فيديو يوضح لحظة الانفجار، الذي وقع داخل مخزن للقنابل الدخانية، والذي يعود لجيش الاحتلال قرب "تل أبيب".وقال موقع (واللا) الإسرائيلي: "تصاعد دخان كثيف من مصنع (IMI) وقع في (رمات هشارون)".