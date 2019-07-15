شاهد: إسرائيليون يحاولون سرقة رجل أعمال من غزة بالقدس

رام الله - دنيا الوطن

أظهر مقطع فيديو، محاولة مجموعة من الإسرائيليين سرقة رجل أعمال فلسطيني من قطاع غزة، كان متوجهاً إلى مدينة القدس، حيث كان بحوزته مبلغ كبير من المال.





وحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإن ملثمين في محطة وقود عند مدخل (موشاف بيت شيكماه) حاولوا أمس سرقة رجل أعمال فلسطيني، غادر قطاع غزة من خلال معبر بيت حانون/ إيرز، وبحوزته مبلغ كبير من المال متوجهاً إلى القدس.





وأضافت الصحيفة: "سائق شاحنة كان في المكان، لاحقهم، ثم لاذوا بالفرار".







