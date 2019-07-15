حماس تُعلّق على قرار إغلاق المؤسسات التجارية للفلسطينيين في لبنان

رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة (حماس) في لبنان، على قرارات وزارة العمل اللبنانية، والقاضية بإغلاق المؤسسات التجارية للاجئين الفلسطينيين، والتي اتخذها الوزير كميل أبو سليمان.





وقالت الحركة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين: إنها ترفض أي قرار وأي إجراء يؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون، وترفض ملاحقة العمال الفلسطينيين، ومنعهم من العمل.





وطالبت الحركة، بالتوقف الفوري عن هذه الإجراءات، وإعادة فتح المؤسسات التي أغلقت، ووقف التعقبات ضد العمال الفلسطينيين، محملةً الجهات التي تقوم بهذه الإجراءات المسؤولية الكاملة عن قراراتها التي تمس بكرامة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتي ستؤدي إلى توترات اجتماعية.







وأكدت الحركة، أنها لن تقبل تهديد حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسنسقط سياسة القتل البطيء، متابعةً: "نحمل الجهة التي تلاحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومصادر رزقهم، مسؤولية ما سينتج عن هذه القرارات من تبعات سياسية واجتماعية وإنسانية".



وأضافت الحركة: "إن هذا القرار لا يخدم العلاقة والحوار اللبناني الفلسطيني، وإنما يندرج في خدمة مضامين وأهداف (صفقة القرن) التي تسعى إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين".