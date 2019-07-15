شؤون فلسطينية

دراسة: 270 مليون دولار خسائر الفلسطينيين جراء الحواجز العسكرية بالضفة

دراسة: 270 مليون دولار خسائر الفلسطينيين جراء الحواجز العسكرية بالضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت دراسة بحثية، أعدها معهد الأبحاث التطبيقية (أريج)، أن الفلسطينيين يخسرون نحو 60 مليون ساعة عمل سنوياً، بسبب الحواجز والقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، على حـركة وتنقل المواطنين بين مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً للدراسة، فإن تكلفة الخسارة تقدر بنحو 270 مليون دولار سنوياً، وفق معدل أجر ساعة العمل الصادر عن جهاز الإحصاء المركزي، إضافة إلى استهلاك وقود إضافي بنحو 80 مليون لتر في السنة، تصل تكاليفها إلى 135 مليون دولار، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وتنصب قوات الاحتلال 92 حاجزاً ثابتاً، وعشرات الحواجز الطيارة اليومية في الضفة المحتلة إلى جانب عشرات الشوارع المغلقة.

وذكرت الدراسة البحثية الميدانية، أن استهلاك السيارة التي تسير بسرعة منخفضة جدا لفترات طويلة (1- 10كم/ ساعة) وفق معاير معينة نحو 0.049 لتر/ دقيقة و0.035 لتر/ دقيقة لمحركات الديزل والبنزين، ومن التداعيات السلبية للحواجز، أن استهلاك تلك الكمية من الوقود يؤدي إلى زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 196 ألف طن سنوياً، وفق الدراسة.

ورصدت الدراسة حركة تنقل المواطنين ومرورهم عبر 15 حاجزاً عسكريّاً إسرائيلياً رئيساً بين مدن الضفة، إضافة إلى 11 معبراً تتحكم بمرور وحركة المواطنين إلى القدس وأراضي الـ 48.

واعتمدت الدراسة على استخدام تكنولوجيا نظام تحديد الموقع (GPS) لرصد وتوثيق حركة التنقل على الحواجز العسكرية.

وذكرت أنها ركبت 70 جهاز تتبع وتحديد الموقع (GPS) على المركبات الفلسطينية (مركبات نقل عام، باصات، نقل تجاري، بالإضافة إلى مركبات خصوصية)، اختيرت بناء على خط سيرها وحركتها اليومية بين المدن الفلسطينية.

وأوضحت الدراسة، أن كل جهاز تتبع يرصد مكان وزمان وسرعة المركبة كل 10 ثوان، الأمر الذي أتاح احتساب الوقت الذي تقضيه المركبة على الحاجز العسكري بدقة.

واستمرت الدراسة 6 أشهر في جمع البيانات من بداية كانون الثاني/ يناير لغاية نهاية تموز/ يوليو 2018، جمع خلالها أكثر من 18 مليون قراءة من أجهزة التتبع.

ولجأ فريق العمل الميداني لعملية العد المروري على الحواجز، حيث كان يجري تسجيل جميع المركبات التي تمر على تلك الحواجز، خلال يوم واحد من الساعة 6 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساءً.

كما استخدام وسيلة الاستبانة على الحواجز التي تفصل مدن الضفة عن القدس والأراضي المحتلة عام 1948 من أجل معرفة الوقت الذي يقضيه العامل الفلسطيني على هذه الحواجز.

وجرى عمل وتصميم استبيان وأخذ عينة عشوائية (600 استبانة) تم وتوزيعها لتعبئتها على 11 حاجزاً يستخدمها العمال.

أخبار ذات صلة

شاهد: لحظة الانفجار مخزن للقنابل بتل أبيب

شاهد: لحظة الانفجار مخزن للقنابل بتل أبيب

شاهد: إسرائيليون يحاولون سرقة رجل أعمال من غزة بالقدس

شاهد: إسرائيليون يحاولون سرقة رجل أعمال من غزة بالقدس

حماس تُعلّق على قرار إغلاق المؤسسات التجارية للفلسطينيين في لبنان

حماس تُعلّق على قرار إغلاق المؤسسات التجارية للفلسطينيين في لبنان

26 ألف شيكل غرامات بحق الأسرى الأطفال في (عوفر) بحزيران الماضي

26 ألف شيكل غرامات بحق الأسرى الأطفال في (عوفر) بحزيران الماضي

حنا: يجب العمل على تقديم أبسط الخدمات الانسانية للاجئين الفلسطينيين بلبنان

حنا: يجب العمل على تقديم أبسط الخدمات الانسانية للاجئين الفلسطينيين بلبنان

(كابينت) يُلغي جلسته المقررة الأربعاء لمناقشة التصعيد مع غزة

(كابينت) يُلغي جلسته المقررة الأربعاء لمناقشة التصعيد مع غزة

شاهد: ملادينوف مُعلقاً على تصريحات فتحي حماد: &#34;خطيرة وبغضية ومُحرضة&#34;

شاهد: ملادينوف مُعلقاً على تصريحات فتحي حماد: "خطيرة وبغضية ومُحرضة"

تراجع كبير على صحة المحرر محمد بشارات بعد أيام من الإفراج عنه

تراجع كبير على صحة المحرر محمد بشارات بعد أيام من الإفراج عنه

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

26 ألف شيكل غرامات بحق الأسرى الأطفال في (عوفر) بحزيران الماضي

26 ألف شيكل غرامات بحق الأسرى الأطفال في (عوفر) بحزيران الماضي

حنا: يجب العمل على تقديم أبسط الخدمات الانسانية للاجئين الفلسطينيين بلبنان

حنا: يجب العمل على تقديم أبسط الخدمات الانسانية للاجئين الفلسطينيين بلبنان

تراجع كبير على صحة المحرر محمد بشارات بعد أيام من الإفراج عنه

تراجع كبير على صحة المحرر محمد بشارات بعد أيام من الإفراج عنه

حنا: سنتصدى لأي محاولة هادفة لتقسيم كنيستنا

حنا: سنتصدى لأي محاولة هادفة لتقسيم كنيستنا

زوارق الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر السودانية

زوارق الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر السودانية

لاجئو فلسطين بالعراق يوجهون رسالة لاشتية: هل ستطلع على أوضاعنا؟

لاجئو فلسطين بالعراق يوجهون رسالة لاشتية: هل ستطلع على أوضاعنا؟

الصحة: نسبة العجز في مجمل أصناف الأدوية وصلت إلى 50%

الصحة: نسبة العجز في مجمل أصناف الأدوية وصلت إلى 50%

الاحتلال يَقتحم محيط مخيم قلنديا ويُغلق الحاجز العسكري ويَعتقل شاباً

الاحتلال يَقتحم محيط مخيم قلنديا ويُغلق الحاجز العسكري ويَعتقل شاباً

منوعات

&#34;تطير فيها رقاب&#34;.. أحمد السعدني يعلق على تقبيل نجله لابنة محمد إمام

"تطير فيها رقاب".. أحمد السعدني يعلق على تقبيل نجله لابنة محمد إمام

قبل 44 عاماً.. صورة نادرة حين زار العندليب صحيفة سعودية لأول مرة

قبل 44 عاماً.. صورة نادرة حين زار العندليب صحيفة سعودية لأول مرة

شيماء سيف تقدم نصائح &#34;عجيبة&#34; للسيدات ليمنعن أزواجهن من الخروج من المنزل

شيماء سيف تقدم نصائح "عجيبة" للسيدات ليمنعن أزواجهن من الخروج من المنزل

كندة علوش: ابنتي بـ 5 أولاد.. ولا أسمح للخادمات بلمسها

كندة علوش: ابنتي بـ 5 أولاد.. ولا أسمح للخادمات بلمسها

ممثل كوميدي أمريكي يلتقط صورًا عارية داخل الأهرامات مع صديقته

ممثل كوميدي أمريكي يلتقط صورًا عارية داخل الأهرامات مع صديقته

أول ظهور لمنى فاروق بعد الإفراج عنها في قضية &#34;فيديوهات خالد يوسف&#34;

أول ظهور لمنى فاروق بعد الإفراج عنها في قضية "فيديوهات خالد يوسف"

وفاة الممثلة الأمريكية ستيفاني نيزنيك في ظروف غامضة

وفاة الممثلة الأمريكية ستيفاني نيزنيك في ظروف غامضة

مذيعة العربية سارة دندراوي‏ تثير غضبا واسعاً في الكويت بسبب &#34;الخمور&#34;

مذيعة العربية سارة دندراوي‏ تثير غضبا واسعاً في الكويت بسبب "الخمور"

إطلالة غير متوقعة.. ميريام فارس بالمايوه وروج &#34;سيلفر&#34; تثير الجدل

إطلالة غير متوقعة.. ميريام فارس بالمايوه وروج "سيلفر" تثير الجدل

شاهد.. رد صادم من أصالة لمعجب يعترف لها بحبه

شاهد.. رد صادم من أصالة لمعجب يعترف لها بحبه

عربي

معاريف: أمريكا طالبت (حزب الله) بالتخلي عن إيران مقابل تخفيف الحصار المالي

معاريف: أمريكا طالبت (حزب الله) بالتخلي عن إيران مقابل تخفيف الحصار المالي

شاب جزائري يدفع حياته ثمناً لفوز المُنتخب على نيجيريا

شاب جزائري يدفع حياته ثمناً لفوز المُنتخب على نيجيريا

مذكرة قبض ضد عراقية بتهمة &#34;تمجيد صدام حسين&#34;

مذكرة قبض ضد عراقية بتهمة "تمجيد صدام حسين"

قوات الحكومة اليمنية تُسيطر على مرتفعات محافظة صعدة الحدودية

قوات الحكومة اليمنية تُسيطر على مرتفعات محافظة صعدة الحدودية