قائد الفرقة الفولاذية بجيش الاحتلال: نستعد للمعركة المقبلة في أي وقت

إلى إسرائيل".



رام الله - دنيا الوطنصرح قائد الفرقة الفولاذية بالجيش الإسرائيلي، العميد "ساعر تسور"، أن الجيش الإسرائيلي، يواصل استعداداته للمعركة المقبلة، على عدة جبهات، وفي أي وقت.وبحسب القناة السابعة، التي أوردت الخبر صباح اليوم الاثنين، جاءت تصريحات تسور، خلال مراسم تعيين العقيد "ايتسك كوهين" قائداً جديداً للواء جفعاتي.وقالت القناة السابعة: "إن مراسم التعيين، جرت بالأمس بمقر قيادة المنطقة الجنوبية، بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، اللواء هرتسي هليفي".ووفقاً للقناة، أكد تسور، استعداد قواته للأوامر لدخول المعركة المقبلة، على كل الجبهات، الجنوبية والشمالية، معتبراً أن قطاع غزة، هو الهدف المركزي.ونقلت القناة السابعة عن تسور قوله: "إن الفرقة تقوم بالعديد من الاستعدادات لرفع كفاءة جنودها، ونحن نواصل الاستعداد للحرب القادمة، والاستعداد لكل تحدٍ، في أي مكان، وفي أي لحظة".وختم العميد تسور بالقول: "لواء جفعاتي ما زال يتذكر الضابط هدار جولدين، وكافة الجنود الأسرى، وسنبقى ملتزمين بإعادتهم