مصرع امرأة جراء زلزال بقوة 7.3 درجات ضرب شرقي إندونيسيا



وفي السياق، أفادت الهيئة الوطنية للتخفيف من الكوارث في البلاد عبر حسابها على (تويتر) بأن الزلزال لم يتسبب في صدور تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي)، حسب وكالة أنباء (أسوشيتد برس).



وأضافت الهيئة، أنها سجلت 30 تابعاً خلال أقل من أربع ساعات من الزلزال الرئيسي، فيما لم ترد أبناء على الفور عن حدوث إصابات أو أضرار مادية.



وفي وقت سابق الأحد، ضرب زلزال آخر بقوة 6.9 درجات مقاطعة نوسا تينجارا الغربية، شرق جزيرة بالي.



وقالت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية وعلم المناخ في إندونيسيا، إن الزلزال "وقع عند الساعة 13: 39 بالتوقيت المحلي (6: 39 ت.غ)، على عمق 10 كيلومترات".



ولم يسفر ذلك الزلزال عن سقوط أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات.



وإندونيسيا من أكثر دول العالم عرضة للكوارث الطبيعية، حيث تقع على ما يعرف بـ "حزام النار" في المحيط الهادي، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني قوي.

رام الله - دنيا الوطنلقيت امرأة مصرعها، جراء زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس (ريختر) ضرب شرقي إندونيسيا ليل الأحد.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، على موقعها الإلكتروني: "إن الزلزال "ضرب جنوب شرقي مدينة تيرنات، الواقعة شمالي مقاطعة مالوكو (شرق)"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).وأفادت الهيئة، بأن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، تحت سطح الأرض في منطقة تبعد 168 كيلومتراً بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة تيرنات.