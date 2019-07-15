عربي

بعد صورة ولي العهد.. السعودية تُحذر من تطبيق (FACE APP)

بعد صورة ولي العهد.. السعودية تُحذر من تطبيق (FACE APP)
محمد بن سلمان على التطبيق الذكي
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، من استخدام التطبيق الذكي، الذي اجتاح مواقع التواصل، والمعروف باسم (FACE APP)، وانتشرت بسببه صورة، تخص ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الهئة، في بيان صحفي، نشرته صحيفة (اليوم) السعودية، إن استخدام التطبيق، يُعرضّ مستخدميه لخطر بالغ.

وكان مغردون قد تداولوا صورة ولي العهد السعودي، عبر هاشتاغ "صورتك وأنت شايب"، التي يلتقط فيها الناس صورهم "عندما يكبرون" في السن، عبر تطبيق (فيس آب- Face App).

واحتل هاشتاغ "صورتك وأنت شايب" قمة الأكثر تداولاً في السعودية، وحظت صورة محمد بن سلمان بقسط كبير من الانتشار.

وقالت الهيئة السعودية في بيانها: "ينبغي ألا يتم منح ذلك التطبيق صلاحية الوصول إلى مكتبة الصور أو معالجة أي صور خاصة بكم".

وأضاف: "لوحظ في الآونة الأخيرة تداول تطبيق (Face App)، والذي يتيح للمستخدم إمكانية التلاعب بالصور، وإضافة المؤثرات عليها لتحسين مظاهر الوجه، أو زياردة العمر أو تقليله، وعليه يود فريق التوعية الأمنية، التنبيه على أنه توجد عدة ملاحظات أمنية متعلقة بالخصوصية، وسرية البيانات الخاصة بالتطبيق".

وأكمل: "عملية المعالجة لا تتم على الأجهزة الشخصية، إذ إن الصور المستخدمة، يتم رفعها على خوادم الشركة لمعالجة وإرسال النتيجة للمستخدم، كما أن سياسة الخصوصية المعلنة لدى الشركة لا تضمن للمستخدم خصوصية وسرية الصور التى يتم رفعها على أنظمتهم، ما يعرض المستخدم لخطر بالغ".

أخبار ذات صلة

معاريف: أمريكا طالبت (حزب الله) بالتخلي عن إيران مقابل تخفيف الحصار المالي

معاريف: أمريكا طالبت (حزب الله) بالتخلي عن إيران مقابل تخفيف الحصار المالي

تعاطف لبناني واسع مع قيادي بحزب الله بسبب ما فعله من أجل ابنته &#34;غدير&#34;

تعاطف لبناني واسع مع قيادي بحزب الله بسبب ما فعله من أجل ابنته "غدير"

شاب جزائري يدفع حياته ثمناً لفوز المُنتخب على نيجيريا

شاب جزائري يدفع حياته ثمناً لفوز المُنتخب على نيجيريا

مذكرة قبض ضد عراقية بتهمة &#34;تمجيد صدام حسين&#34;

مذكرة قبض ضد عراقية بتهمة "تمجيد صدام حسين"

قوات الحكومة اليمنية تُسيطر على مرتفعات محافظة صعدة الحدودية

قوات الحكومة اليمنية تُسيطر على مرتفعات محافظة صعدة الحدودية

لماذا سلمت الكويت القاهرة مطلوبين للقضاء المصري؟

لماذا سلمت الكويت القاهرة مطلوبين للقضاء المصري؟

حماس تُعلّق على تأهل الجزائر لنهائي كأس أمم أفريقيا

حماس تُعلّق على تأهل الجزائر لنهائي كأس أمم أفريقيا

شاهد: الشرطة الفرنسية تُفسد على الجزائريين فرحتهم

شاهد: الشرطة الفرنسية تُفسد على الجزائريين فرحتهم

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

26 ألف شيكل غرامات بحق الأسرى الأطفال في (عوفر) بحزيران الماضي

26 ألف شيكل غرامات بحق الأسرى الأطفال في (عوفر) بحزيران الماضي

حنا: يجب العمل على تقديم أبسط الخدمات الانسانية للاجئين الفلسطينيين بلبنان

حنا: يجب العمل على تقديم أبسط الخدمات الانسانية للاجئين الفلسطينيين بلبنان

تراجع كبير على صحة المحرر محمد بشارات بعد أيام من الإفراج عنه

تراجع كبير على صحة المحرر محمد بشارات بعد أيام من الإفراج عنه

حنا: سنتصدى لأي محاولة هادفة لتقسيم كنيستنا

حنا: سنتصدى لأي محاولة هادفة لتقسيم كنيستنا

زوارق الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر السودانية

زوارق الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر السودانية

لاجئو فلسطين بالعراق يوجهون رسالة لاشتية: هل ستطلع على أوضاعنا؟

لاجئو فلسطين بالعراق يوجهون رسالة لاشتية: هل ستطلع على أوضاعنا؟

الصحة: نسبة العجز في مجمل أصناف الأدوية وصلت إلى 50%

الصحة: نسبة العجز في مجمل أصناف الأدوية وصلت إلى 50%

الاحتلال يَقتحم محيط مخيم قلنديا ويُغلق الحاجز العسكري ويَعتقل شاباً

الاحتلال يَقتحم محيط مخيم قلنديا ويُغلق الحاجز العسكري ويَعتقل شاباً

منوعات

&#34;تطير فيها رقاب&#34;.. أحمد السعدني يعلق على تقبيل نجله لابنة محمد إمام

"تطير فيها رقاب".. أحمد السعدني يعلق على تقبيل نجله لابنة محمد إمام

قبل 44 عاماً.. صورة نادرة حين زار العندليب صحيفة سعودية لأول مرة

قبل 44 عاماً.. صورة نادرة حين زار العندليب صحيفة سعودية لأول مرة

شيماء سيف تقدم نصائح &#34;عجيبة&#34; للسيدات ليمنعن أزواجهن من الخروج من المنزل

شيماء سيف تقدم نصائح "عجيبة" للسيدات ليمنعن أزواجهن من الخروج من المنزل

كندة علوش: ابنتي بـ 5 أولاد.. ولا أسمح للخادمات بلمسها

كندة علوش: ابنتي بـ 5 أولاد.. ولا أسمح للخادمات بلمسها

ممثل كوميدي أمريكي يلتقط صورًا عارية داخل الأهرامات مع صديقته

ممثل كوميدي أمريكي يلتقط صورًا عارية داخل الأهرامات مع صديقته

أول ظهور لمنى فاروق بعد الإفراج عنها في قضية &#34;فيديوهات خالد يوسف&#34;

أول ظهور لمنى فاروق بعد الإفراج عنها في قضية "فيديوهات خالد يوسف"

وفاة الممثلة الأمريكية ستيفاني نيزنيك في ظروف غامضة

وفاة الممثلة الأمريكية ستيفاني نيزنيك في ظروف غامضة

مذيعة العربية سارة دندراوي‏ تثير غضبا واسعاً في الكويت بسبب &#34;الخمور&#34;

مذيعة العربية سارة دندراوي‏ تثير غضبا واسعاً في الكويت بسبب "الخمور"

إطلالة غير متوقعة.. ميريام فارس بالمايوه وروج &#34;سيلفر&#34; تثير الجدل

إطلالة غير متوقعة.. ميريام فارس بالمايوه وروج "سيلفر" تثير الجدل

شاهد.. رد صادم من أصالة لمعجب يعترف لها بحبه

شاهد.. رد صادم من أصالة لمعجب يعترف لها بحبه

عربي

معاريف: أمريكا طالبت (حزب الله) بالتخلي عن إيران مقابل تخفيف الحصار المالي

معاريف: أمريكا طالبت (حزب الله) بالتخلي عن إيران مقابل تخفيف الحصار المالي

تعاطف لبناني واسع مع قيادي بحزب الله بسبب ما فعله من أجل ابنته &#34;غدير&#34;

تعاطف لبناني واسع مع قيادي بحزب الله بسبب ما فعله من أجل ابنته "غدير"

شاب جزائري يدفع حياته ثمناً لفوز المُنتخب على نيجيريا

شاب جزائري يدفع حياته ثمناً لفوز المُنتخب على نيجيريا

مذكرة قبض ضد عراقية بتهمة &#34;تمجيد صدام حسين&#34;

مذكرة قبض ضد عراقية بتهمة "تمجيد صدام حسين"