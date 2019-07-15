بعد صورة ولي العهد.. السعودية تُحذر من تطبيق (FACE APP)

وكان مغردون قد تداولوا صورة ولي العهد السعودي، عبر هاشتاغ "صورتك وأنت شايب"، التي يلتقط فيها الناس صورهم "عندما يكبرون" في السن، عبر تطبيق (فيس آب- Face App).





واحتل هاشتاغ "صورتك وأنت شايب" قمة الأكثر تداولاً في السعودية، وحظت صورة محمد بن سلمان بقسط كبير من الانتشار.

وأكمل: "عملية المعالجة لا تتم على الأجهزة الشخصية، إذ إن الصور المستخدمة، يتم رفعها على خوادم الشركة لمعالجة وإرسال النتيجة للمستخدم، كما أن سياسة الخصوصية المعلنة لدى الشركة لا تضمن للمستخدم خصوصية وسرية الصور التى يتم رفعها على أنظمتهم، ما يعرض المستخدم لخطر بالغ".

رام الله - دنيا الوطنحذرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، من استخدام التطبيق الذكي، الذي اجتاح مواقع التواصل، والمعروف باسم (FACE APP)، وانتشرت بسببه صورة، تخص ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.وقالت الهئة، في بيان صحفي، نشرته صحيفة (اليوم) السعودية، إن استخدام التطبيق، يُعرضّ مستخدميه لخطر بالغ.وقالت الهيئة السعودية في بيانها: "ينبغي ألا يتم منح ذلك التطبيق صلاحية الوصول إلى مكتبة الصور أو معالجة أي صور خاصة بكم".وأضاف: "لوحظ في الآونة الأخيرة تداول تطبيق (Face App)، والذي يتيح للمستخدم إمكانية التلاعب بالصور، وإضافة المؤثرات عليها لتحسين مظاهر الوجه، أو زياردة العمر أو تقليله، وعليه يود فريق التوعية الأمنية، التنبيه على أنه توجد عدة ملاحظات أمنية متعلقة بالخصوصية، وسرية البيانات الخاصة بالتطبيق".