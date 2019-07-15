وصول الطائرة الثامنة المحملة بأجزاء منظومة "إس- 400" لتركيا





وتطالب الولايات المتحدة بالتخلي عن الصفقة وشراء مجمعاتها (باتريوت) بدلاً عنها، وفي حالة الرفض، لم تستبعد واشنطن إمكانية تأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات التركية من (طراز- 35 F)، لكن تركيا، رفضت تقديم تنازلات.







ومع ذلك، بعد قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا، أصبح الوضع بين الولايات المتحدة وتركيا أقل توتراً، على حد قول وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع التركية عن وصول الطائرة الثامنة المحملة بأجزاء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس- 400"، مشيرةً إلى أن تسليم باقي الأجزاء مستمر، كما هو مخطط".ووفق وكالة (سبوتنك) الروسية للأنباء، فإنه لم يتم تحديد عدد الطائرات اللازمة لنقل كل المعدات، حيث تم إبرام الصفقة بين روسيا وتركيا في عام 2017، ستزود روسيا تركيا بأربع كتائب من المنظومة، مقابل مليارين ونصف مليار دولار، وستدفع تركيا جزءًا من هذا المبلغ، والجزء الآخر على حساب قرض روسي.