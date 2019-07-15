(كابينت) يُلغي جلسته المقررة الأربعاء لمناقشة التصعيد مع غزة









رام الله - دنيا الوطنتلقى وزراء (كابينت) السياسي الأمني، مساء أمس الأحد، رسالة مفادها، أنه تم إلغاء جلسة (كابينت) التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل؛ لمناقشة الوضع في غزة.ووفقاً لقناة (كان)، فقد كان من المقرر، أن يجتمع (كابينت) يوم الأبعاء المقبل في جلسة خاصة في ظل التصعيد الأخير في غزة.