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معاريف: أمريكا طالبت (حزب الله) بالتخلي عن إيران مقابل تخفيف الحصار المالي

معاريف: أمريكا طالبت (حزب الله) بالتخلي عن إيران مقابل تخفيف الحصار المالي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن الولايات المتحدة، سلمت رسالة إلى حزب الله، عبر وسيط ألماني، طالبته فيها بعدم التدخل في حال اندلاع مواجهة مع إيران في الخليج العربي.

وأوضحت الصحيفة، أن الأمريكيين، تعهدوا في مقابل ذلك بتخفيف الحصار المالي عن حزب الله، حيث إن التقارير الإسرائيلية والغربية، تشير إلى أن الحزب يعاني من ضائقة مالية بسبب العقوبات عليه وعلى إيران.

أعلنت إيران، أمس الأحد، أنه لا يوجد اتصالات بينها وبين الولايات المتحدة، حيث قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق، "إنه لا يوجد مفاوضات مع أمريكا على أي مستوى".

وأضاف موسوي: لم نتخل عن طاولة المفاوضات، ومنذ عامين  شاركت الولايات المتحدة في اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، لكنها تخلت عن الاتفاق، والآن تكذب وتزعم أنها مستعدة للمفاوضات.

وأضاف موسوي: "الظروف الحالية في المنطقة، وحول العالم تتطلب منا أن نكون أكثر يقظة من ذي قبل، الأعداء الذين تضرروا من الثورة الإسلامية، يخططون لمؤامرات شيطانية".

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