شاهد: ملادينوف مُعلقاً على تصريحات فتحي حماد: "خطيرة وبغضية ومُحرضة"





يذكر، أن فتحي حماد، قال: إن حركته تُمهل الاحتلال الإسرائيلي مدة أسبوع لتطبيق تفاهمات التهدئة، لافتاً إلى أن معركة العصف المأكول، ستتكرر مع الاحتلال، ولن يتم السكون عما يجري في المسجد الأقصى.

رام الله - دنيا الوطنعلق مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، على تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، فتحي حماد، التي أطلقها الجمعة الماضي.وقال ملادينوف، في تغريدة له عبر (تويتر): إن تصريحات حماد خطيرة وبغضية ومُحرضة، ويجب أن يدينها الجميع بوضوح، ولا يمكن أن يكون هناك رضا عن مثل هذا الخطاب أبداً".جاء ذلك في كلمة له، خلال مشاركته في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار بجمعتها الـ 66 على الحدود الشرقية لقطاع غزة.وأضاف حماد: "نقول للوسطاء الموجودين في غزة، بأننا لن نسكت على دماء الشهيد محمود الأدهم"، مردفاً بقوله: "لا نقبل باعتذار العدو بقتل الشهيد محمود الأدهم وسنثأر له".وتابع حماد: "نحن نطور صواريخنا، ونقول للوسطاء الموجودين في غزة، بأننا لن نسكت على دماء الشهيد محمود الأدهم"، مستطرداً: "لدينا من الوسائل الخشنة التي تؤكد بأننا لن نسكت على عدم تنفيذ التفاهمات"، منوهاً إلى أن الشباب الثائر، سيعود للمواجهة إذا لم تنفذ هذه التفاهمات.