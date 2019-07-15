أكاديمي غزي يُهاجم حركة حماس بسبب "ازدياد" التبرج في غزة
رام الله - دنيا الوطن
هاجم أستاذ التاريخ في الجامعة الإسلامية بغزة، خالد الخالدي، حركة حماس، بسبب ما أسماه ازدياد التبرج في قطاع غزة.
وقال الخالدي، في منشور له، عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "لا تقوم قيادة حماس بمنع التبرج، الذي ازداد في عهد حكمها لغزة، حتى لا تخسر حاضنتها الشعبية".
وأضاف: "الحقيقة الصعبة التي يجب أن تعلمها حماس، وتوقن بها، أنها تخسر بعدم منعها للتبرج كثيرًا من ولاء خيرة أبنائها ومحبة أغلب أنصارها، وهؤلاء هم الحاضنة الحقيقية لها".
وتابع: "أما المتبرجات وأهلهن، فلم ولن يكونوا حاضنة لحماس، بل إن أغلبهم من مبغضيها، ولن يصبحوا بسبب السماح لهم بالتبرج من محبيها".
وختم الخالدي، حديثه، قائلًا: "الخسارة الأكبر والأخطر لقيادة حماس هي خسارة نصر الله وتوفيقه، الذي لن يعطيه إلا لمن ينصر دينه، ويمنع انتهاك حرماته، متابعًا: "الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ".
هاجم أستاذ التاريخ في الجامعة الإسلامية بغزة، خالد الخالدي، حركة حماس، بسبب ما أسماه ازدياد التبرج في قطاع غزة.
وقال الخالدي، في منشور له، عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "لا تقوم قيادة حماس بمنع التبرج، الذي ازداد في عهد حكمها لغزة، حتى لا تخسر حاضنتها الشعبية".
وأضاف: "الحقيقة الصعبة التي يجب أن تعلمها حماس، وتوقن بها، أنها تخسر بعدم منعها للتبرج كثيرًا من ولاء خيرة أبنائها ومحبة أغلب أنصارها، وهؤلاء هم الحاضنة الحقيقية لها".
وتابع: "أما المتبرجات وأهلهن، فلم ولن يكونوا حاضنة لحماس، بل إن أغلبهم من مبغضيها، ولن يصبحوا بسبب السماح لهم بالتبرج من محبيها".
وختم الخالدي، حديثه، قائلًا: "الخسارة الأكبر والأخطر لقيادة حماس هي خسارة نصر الله وتوفيقه، الذي لن يعطيه إلا لمن ينصر دينه، ويمنع انتهاك حرماته، متابعًا: "الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ".
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