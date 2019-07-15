أكاديمي غزي يُهاجم حركة حماس بسبب "ازدياد" التبرج في غزة

رام الله - دنيا الوطنهاجم أستاذ التاريخ في الجامعة الإسلامية بغزة، خالد الخالدي، حركة حماس، بسبب ما أسماه ازدياد التبرج في قطاع غزة.وقال الخالدي، في منشور له، عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "لا تقوم قيادة حماس بمنع التبرج، الذي ازداد في عهد حكمها لغزة، حتى لا تخسر حاضنتها الشعبية".وأضاف: "الحقيقة الصعبة التي يجب أن تعلمها حماس، وتوقن بها، أنها تخسر بعدم منعها للتبرج كثيرًا من ولاء خيرة أبنائها ومحبة أغلب أنصارها، وهؤلاء هم الحاضنة الحقيقية لها".وتابع: "أما المتبرجات وأهلهن، فلم ولن يكونوا حاضنة لحماس، بل إن أغلبهم من مبغضيها، ولن يصبحوا بسبب السماح لهم بالتبرج من محبيها".وختم الخالدي، حديثه، قائلًا: "الخسارة الأكبر والأخطر لقيادة حماس هي خسارة نصر الله وتوفيقه، الذي لن يعطيه إلا لمن ينصر دينه، ويمنع انتهاك حرماته، متابعًا: "الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ".