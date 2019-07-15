شؤون فلسطينية

حنا: سنتصدى لأي محاولة هادفة لتقسيم كنيستنا

حنا: سنتصدى لأي محاولة هادفة لتقسيم كنيستنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح هذا اليوم، بأنه يبدو أن هنالك من يخططون لتكريس الانقسامات في كنيستنا، وشرذمة أبنائنا، وذلك بدعم ومؤازرة من جهات سياسية أو من شخصيات سياسية مرموقة.

وتابع: لهؤلاء نقول: إننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال أي سيناريو انشقاقي في كنيستنا فبطريركيتنا هي بطريركية واحدة مقرها في القدس وكنيستنا هي كنيسة واحدة في سائر أرجاء الأراضي المقدسة، سواء أكان هذا في فلسطين التاريخية بشقيها المحتل عام 1948 والمحتل عام 1967 وكذلك في الأردن الشقيق، ولن نسمح لأحد مهما بلغت رتبته وسطوته وقوته والدعم السياسي الذي يتلقاه من أن يحدث انقساماً وشرخاً وانشقاقاً في كنيستنا إرضاء لنزواته ورغباته وطموحاته وأجنداته الشخصية التي باتت معروفة لدى الكثيرين.

وقال: إن السيناريو الأوكراني، لن يمر عندنا، فنحن كنيسة واحدة في فلسطين والأردن، وهذه البطريركية هي بطريركيتنا، وهذه المقدسات هي مقدساتنا، وهذه الأوقاف هي أوقافنا، ونحن لسنا غرباء في كنيستنا، رغماً عن سياسة التهميش والإقصاء التي تستهدفنا، ولكننا كنا وسنبقى ثابتين في انتمائنا لهذه الكنيسة ودفاعنا عن حضورها ورسالتها ورفضناً لكافة الصفقات المشؤومة والتي بلغت ذروتها بصفقة باب الخليل، والتي تداعياتها ستكون كارثية على كنيستنا، وعلى حضورنا المسيحي العريق في هذه الأرض المقدسة.

وأوضح، أن القدس هي مدينة إيماننا، وهي مقر بطريركيتنا، وهي قبلتنا وحاضنة أهم مقدساتنا لا بل هي المركز المسيحي الروحي الأهم والأعظم والأقدم في عالمنا.

وقال ما نحتاجه في كنيستنا هو إصلاحات جذرية ومعالجة ظاهرة الفساد من خلال اقتلاع الفاسدين من مواقعهم هذا الفساد الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، وما نراه أمامنا في باب الخليل من استهداف لأوقافنا الأرثوذكسية وأبنيتنا المسيحية العريقة إنما أتى نتيجة وجود هذا الفساد الذي يبدو أنه لم يعالج حتى اليوم.

فبدل من أن يفكر البعض بالانشقاق عن الكنيسة وإحداث تصدعات جديدة في الجسد الأرثوذكسي، نحن بغنى عنها فما يجب أن نقوم به جميعاً هو أن نعمل من أجل إصلاح الحال الذي وصلنا إليه وأن نعمل أيضاً من أجل استعادة العقارات والأوقاف المسربة.

وأضاف أن صفقة باب الخليل المشؤومة، يجب أن تكون حافزاً للجميع من أجل إجراء هذه الإصلاحات الإدارية المطلوبة، والتي هي مطلب كل محب للكنيسة وكل منتمن إليها، هنالك حاجة ملحة للاصلاح الاداري والشفافية ونحن بدورنا لنا ملاحظاتنا وتحفظاتنا على أداء البطريركية ودوائرها، ولكن وجود تحفظات او ملاحظات لا يجوز على الإطلاق أن يجعل البعض يفكرون بالانشقاق عن الكنيسة وأن تنحرف بوصلتهم باتجاهات غير صحيحة لا تنصب ومصلحة كنيستنا، وهي الكنيسة الأقدم والأعرق في هذه الديار المقدسة.

وتابع للاسف الشديد هنالك من يفكرون فقط بالكراسي والمناصب والأجندات والمصالح الشخصية، حتى وإن كان هذا على حساب وحدة الكنيسة، إنهم يظهرون وكأنهم رجال الله القديسين، ولكنهم في الواقع هم الفريسيون الجدد، وهذه أخطر ظاهرة تمس الكنيسة ورسالتها، وحضورها في هذا المجتمع.

وختم: لربما لن يفهمنا البعض أو قد يسيء البعض الآخر كلامنا، ولكنكم قريباً ستدركون ما هو المقصود من هذا الكلام.

أخبار ذات صلة

شاهد: ملادينوف مُعلقاً على تصريحات فتحي حماد: &#34;خطيرة وبغضية ومُحرضة&#34;

شاهد: ملادينوف مُعلقاً على تصريحات فتحي حماد: "خطيرة وبغضية ومُحرضة"

تراجع كبير على صحة المحرر محمد بشارات بعد أيام من الإفراج عنه

تراجع كبير على صحة المحرر محمد بشارات بعد أيام من الإفراج عنه

أكاديمي غزي يُهاجم حركة حماس بسبب &#34;ازدياد&#34; التبرج في غزة

أكاديمي غزي يُهاجم حركة حماس بسبب "ازدياد" التبرج في غزة

مفتي فلسطين يوضح الحكم الشرعي لاستخدام تطبيق (FACE APP)

مفتي فلسطين يوضح الحكم الشرعي لاستخدام تطبيق (FACE APP)

زوارق الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر السودانية

زوارق الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر السودانية

لاجئو فلسطين بالعراق يوجهون رسالة لاشتية: هل ستطلع على أوضاعنا؟

لاجئو فلسطين بالعراق يوجهون رسالة لاشتية: هل ستطلع على أوضاعنا؟

الصحة: نسبة العجز في مجمل أصناف الأدوية وصلت إلى 50%

الصحة: نسبة العجز في مجمل أصناف الأدوية وصلت إلى 50%

الاحتلال يَقتحم محيط مخيم قلنديا ويُغلق الحاجز العسكري ويَعتقل شاباً

الاحتلال يَقتحم محيط مخيم قلنديا ويُغلق الحاجز العسكري ويَعتقل شاباً

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

تراجع كبير على صحة المحرر محمد بشارات بعد أيام من الإفراج عنه

تراجع كبير على صحة المحرر محمد بشارات بعد أيام من الإفراج عنه

حنا: سنتصدى لأي محاولة هادفة لتقسيم كنيستنا

حنا: سنتصدى لأي محاولة هادفة لتقسيم كنيستنا

زوارق الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر السودانية

زوارق الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر السودانية

لاجئو فلسطين بالعراق يوجهون رسالة لاشتية: هل ستطلع على أوضاعنا؟

لاجئو فلسطين بالعراق يوجهون رسالة لاشتية: هل ستطلع على أوضاعنا؟

الصحة: نسبة العجز في مجمل أصناف الأدوية وصلت إلى 50%

الصحة: نسبة العجز في مجمل أصناف الأدوية وصلت إلى 50%

الاحتلال يَقتحم محيط مخيم قلنديا ويُغلق الحاجز العسكري ويَعتقل شاباً

الاحتلال يَقتحم محيط مخيم قلنديا ويُغلق الحاجز العسكري ويَعتقل شاباً

وصول وفدين إيرلندي وسويسري إلى قطاع غزة عبر معبر (إيرز)

وصول وفدين إيرلندي وسويسري إلى قطاع غزة عبر معبر (إيرز)

شاهد: الاحتلال يهدم أساسات بناية في السواحرة الشرقية بالقدس

شاهد: الاحتلال يهدم أساسات بناية في السواحرة الشرقية بالقدس

منوعات

كندة علوش: ابنتي بـ 5 أولاد.. ولا أسمح للخادمات بلمسها

كندة علوش: ابنتي بـ 5 أولاد.. ولا أسمح للخادمات بلمسها

ممثل كوميدي أمريكي يلتقط صورًا عارية داخل الأهرامات مع صديقته

ممثل كوميدي أمريكي يلتقط صورًا عارية داخل الأهرامات مع صديقته

أول ظهور لمنى فاروق بعد الإفراج عنها في قضية &#34;فيديوهات خالد يوسف&#34;

أول ظهور لمنى فاروق بعد الإفراج عنها في قضية "فيديوهات خالد يوسف"

وفاة الممثلة الأمريكية ستيفاني نيزنيك في ظروف غامضة

وفاة الممثلة الأمريكية ستيفاني نيزنيك في ظروف غامضة

مذيعة العربية سارة دندراوي‏ تثير غضبا واسعاً في الكويت بسبب &#34;الخمور&#34;

مذيعة العربية سارة دندراوي‏ تثير غضبا واسعاً في الكويت بسبب "الخمور"

إطلالة غير متوقعة.. ميريام فارس بالمايوه وروج &#34;سيلفر&#34; تثير الجدل

إطلالة غير متوقعة.. ميريام فارس بالمايوه وروج "سيلفر" تثير الجدل

شاهد.. رد صادم من أصالة لمعجب يعترف لها بحبه

شاهد.. رد صادم من أصالة لمعجب يعترف لها بحبه

نجمة إغراء باكستانية ترفض قبلات الزوج لزوجته علانية: نحن بلد مسلم

نجمة إغراء باكستانية ترفض قبلات الزوج لزوجته علانية: نحن بلد مسلم

بعد مرضها.. ريهام سعيد توجه رسالة لزوجها

بعد مرضها.. ريهام سعيد توجه رسالة لزوجها

فين البنطلون؟ صورة مثيرة للجدل لرانيا يوسف وابنتيها في المطار

فين البنطلون؟ صورة مثيرة للجدل لرانيا يوسف وابنتيها في المطار

عربي

معاريف: أمريكا طالبت (حزب الله) بالتخلي عن إيران مقابل تخفيف الحصار المالي

معاريف: أمريكا طالبت (حزب الله) بالتخلي عن إيران مقابل تخفيف الحصار المالي

شاب جزائري يدفع حياته ثمناً لفوز المُنتخب على نيجيريا

شاب جزائري يدفع حياته ثمناً لفوز المُنتخب على نيجيريا

مذكرة قبض ضد عراقية بتهمة &#34;تمجيد صدام حسين&#34;

مذكرة قبض ضد عراقية بتهمة "تمجيد صدام حسين"

قوات الحكومة اليمنية تُسيطر على مرتفعات محافظة صعدة الحدودية

قوات الحكومة اليمنية تُسيطر على مرتفعات محافظة صعدة الحدودية