مفتي فلسطين يوضح الحكم الشرعي لاستخدام تطبيق (FACE APP)

خاص دنيا الوطن



قال مفتي فلسطين، الشيخ محمد حسين، إنه لا يجوز استخدام التطبيقات التكنولوجية، التي تتلاعب بالصور، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.





وقال حسين، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه لا يجوز استخدام مثل هذه التطبيقات، كونها تعتمد الخداع والتضليل، مشيراً إلى أن ذلك يتعارض مع الدين الإسلامي.



وأضاف: "المسألة مثارة بشكل غريب، وأي تطبيق يُظهر الأشياء على حقيقتها لا مشكلة فيه، أما ما يظهر الأشخاص على غير حقيقتهم فهو مرفوض".





يذكر، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صوراً لهم عبر تطبيق (FACE APP)، حيث يظهر التطبيق صورهم بعد ثلاثين عاماً من الآن.