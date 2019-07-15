باراك: فساد نتنياهو ليس له حدود

إيهود باراك

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رام الله - دنيا الوطن

نشر رئيس حزب (إسرائيل ديموقراطية)، إيهود باراك، فيديو، تحدث فيه عن وعوده الانتخابية.



وقال باراك: "اليوم، من هنا على الحدود الشمالية، أتعهد بإعادة الديمقراطية".. ومع ذلك، قالت (هآرتس): إن رئيس الوزراء الأسبق صور شريط الفيديو في الأستوديو، ولم يسافر إلى شمال إسرائيل".



ومن بين ما وعد به باراك، سن دستور، وإتاحة الزواج المدني، وتفعيل المواصلات العامة في يوم السبت.



وقال باراك في شريط الفيديو: "بعد سنوات عديدة من النزيف بدون فائدة في لبنان، وعدت في عام 1999 بأنه إذا تم انتخابي سأعيد أبناء إلى البيت، واليوم من هنا على الحدود الشمالية، أتعهد بإعادة الديمقراطية".



وأضاف باراك عن وعوده في الفيديو: "يمكن أن تحب ذلك أم لا، لكن هناك شيء واحد مؤكد- عندما أعد، يتحقق الوعد".



وجاء من مقر (إسرائيل ديمقراطية) رداً على ذلك: "إن فساد نتنياهو ليس له حدود، والجميع يعرفون ذلك، كما أنه يعد بأنه كما أخرجنا من المستنقع اللبناني، سيخرجنا أيضًا من الوحل الذي أغرقنا فيه نتنياهو، وحين يعد باراك فإنه ينفذ".