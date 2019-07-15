زوارق الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر السودانية

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خاص دنيا الوطن

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، النار تجاه مراكب الصيادين في منطقة بحر السودانية شمالي قطاع غزة.



وأشار زكريا بكر، مسؤول اتحاد لجان الصيادين، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن زوارق الاحتلال، أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين، ولاحقتهم.



ونفى بكر، وجود أي إصابة بين الصيادين نتيجة إطلاق النار من قبل بحرية الاحتلال، كما لم تتم مصادرة أي مركب.