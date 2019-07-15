شؤون فلسطينية

الصحة: نسبة العجز في مجمل أصناف الأدوية وصلت إلى 50%

الصحة: نسبة العجز في مجمل أصناف الأدوية وصلت إلى 50%
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي، جلسة استماع لوكيل وزارة الصحة الدكتور يوسف أبو الريش، رافقه عدد من كوادر الوزارة، وبحضور رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، ومقرر اللجنة، النائب خميس النجار، وأعضاء
اللجنة، النائب يوسف الشرافي، والنائب سالم سلامة، ويونس أبو دقة، والنائب يحيى العبادسة، والنائب هدى نعيم.

بدوره، أكد رئيس اللجنة أن جلسة الاستماع، تأتي في إطار متابعة لجنته للأوضاع الصحية المتفاقمة في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة، جراء الحصار وانعدام  الموازنات التشغيلية المقدمة للمستشفيات من قبل الوزارة في رام الله.

من ناحيته، أشار النجار، بأن هذه الجلسة، تأتي في إطار متابعة عدد من والقضايا الصحية المتعلقة بصحة المواطنين  داخل المستشفيات، والوقوف على عدد  من المشكلات التي تعترض عمل وزارة الصحة، بهدف بذل أقصى جهد ممكن، لتذليل  العقبات أمامها والمساهمة في إيجاد حل لها. 

من جانبه، نوه وكيل وزارة الصحة إلى الصعوبات والمشكلات التي تواجهه عمل  الوزارة، ومنها نقص الأدوية والمستهلكات الطبية والوجبات الغذائية للمرضى، ونقص الكوادر الطبية وزيادة الأعباء الوظيفية لدى الكادر الطبي الموجود والممرضين  والموظفين، ونقص الاختصاصات وهجرة الكوادر الطبية إلى الخارج في ظل قلة الرواتب، ومدى انعكاس ذلك على الخدمات الصحية، بالإضافة إلى قلة الأجهزة والتجهيزات الطبية نسبياً، كذلك أشار إلى نقص في مخصصات النفقات التشغيلية ومشكلة الوقود والكهرباء في المستشفيات، موضحاً أن كل هذه المشكلات تعيق عمل برامج الوزارة وخططها.

وأوضح، أن الوزارة تعكف على اتخاذ قرارات بهدف تحسين الخدمة في عدد من الأقسام داخل المستشفيات، واستدراك الحالة ومنها ما يتعلق بقسم العناية المركزة وقسم الطوارئ، بالإضافة إلى عمل أطباء الاختصاص ضمن البورد الفلسطيني.

وكشف عن بدء العمل بالبرنامج الثاني لزراعة الكلية والتجهيزات والأجهزة والكوادر الطبية المتخصصة التي سيعتمد عليها في عمل هذا البرنامج، بالإضافة إلى آليات ومعايير تنظيم عملية الزراعة ومقارنة النتائج بالخارج ومن ثم اعتماد النتائج.

وأشار إلى عدد من المشاريع المقدمة من الدول المانحة، وهي قيد الإنشاء والترميم والتي ستساهم في تحسين الخدمة، ومنها مشروع توفير أجهزة تصوير طبي ومشروع توسعة مستشفى ناصر، ومشروع غسيل الكلية في مستشفى الرنتيسي، ومشروع ترميم مبنى الكلية والصدرية في مستشفى الشفاء، ومشروع إنشاء مبنى الولادة في مجمع الشفاء.

بدوره، استعرض مدير عام الصيدلة بالوزارة، د. منير البرش تقارير وقوائم الواقع  الدوائي في قطاع غزة من خلال قائمة الأدوية البالغ عددها 516 صنفاً، موزعة على 9 خدمات علاجية أساسية، تقدر قيمتها بما يقارب 33 مليون دولار سنوياً، وقائمة
المهمات الطبية البالغ عددها 853 صنفاً، موزعة على 9 خدمات علاجية أساسية، وتقدر قيمتها ما يقارب 7.5 مليون دولار سنوياً.  

وأوضح البرش أن ما تم توريده منذ  بداية العام حتى الآن لا يتجاوز 25% من هذه القيمة، علماً بأن نسبة العجز في مجمل أصناف الأدوية، قد وصلت إلى 50% تقريباً منها أصناف أدوية الرعاية الأولية، ونقص المناعة والأوبئة والأمراض الوراثية والتي وصلت نسبة العجز فيها إلى 69% تقريباً.

من جانبهم، شكر أعضاء اللجنة وزارة الصحة والكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية على جهودهم، وأكدوا على ضرورة توسيع دائرة التخصصات النادرة، مؤكدين سعي المجلس التشريعي لتذليل كل العقبات والمشكلات التي تواجه عمل  المستشفيات، والعمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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