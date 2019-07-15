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شاب جزائري يدفع حياته ثمناً لفوز المُنتخب على نيجيريا

شاب جزائري يدفع حياته ثمناً لفوز المُنتخب على نيجيريا
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (روسيا اليوم)، إن شاباً جزائرياً، أصيب بسكتة قلبية من الفرحة، بعد تسجيل رياض محرز، هدف الفوز على نيجيريا في الوقت بدل الضائع في المباراة، التي أقيمت أمس على ستاد القاهرة.

وأوضح الموقع، نقلاً عن الإعلام الجزائري، أن الشاب البالغ من العمر (17 عاماً)، يقطن ببلدية بئر غبالو في ولاية البويرة، لم يحتمل شدة الفرحة بالهدف الثاني، الذي جاء بالدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، فتوفي فوراً، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله إلى المستشفى، ما أثار حزناً كبيراً لدى أهالي القرية.

يذكر، أن منتخب الجزائر، حقق الفوز على نظيره النيجيري بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية، ليواجه المنتخب السنغالي في النهائيات.

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