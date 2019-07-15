الاحتلال يَقتحم محيط مخيم قلنديا ويُغلق الحاجز العسكري ويَعتقل شاباً

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شاباً خلال اقتحامها محيط مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وأغلقت الحاجز العسكري.



وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال، اقتحمت المنطقة، وشرعت بإغلاق الشارع الرئيسي المؤدي إلى الحاجز العسكري "قلنديا" باتجاه القدس، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.



وقالت: "إنه خلال ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمرو نديم، أثناء مروره من المنطقة، واقتادته إلى جهة مجهولة".