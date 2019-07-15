وصول وفدين إيرلندي وسويسري إلى قطاع غزة عبر معبر (إيرز)





وفي السياق، أشار المكتب الاعلامي، إلى أن وفداً سويسريا، مكون من خمسة أفراد.

رام الله - دنيا الوطنوصل وفد إيرلندي، اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.وأفاد المكتب الإعلامي للمعبر، أن الوفد الإيرلندي، الذي وصل إلى قطاع غزة اليوم، عبر المعبر، مكون من ثلاثة أشخاص.