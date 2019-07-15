وصول وفدين إيرلندي وسويسري إلى قطاع غزة عبر معبر (إيرز)
رام الله - دنيا الوطن
وصل وفد إيرلندي، اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.
وأفاد المكتب الإعلامي للمعبر، أن الوفد الإيرلندي، الذي وصل إلى قطاع غزة اليوم، عبر المعبر، مكون من ثلاثة أشخاص.
وصل وفد إيرلندي، اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.
وأفاد المكتب الإعلامي للمعبر، أن الوفد الإيرلندي، الذي وصل إلى قطاع غزة اليوم، عبر المعبر، مكون من ثلاثة أشخاص.
وفي السياق، أشار المكتب الاعلامي، إلى أن وفداً سويسريا، مكون من خمسة أفراد.
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