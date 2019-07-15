أوقاف غزة تُوضح لـ"دنيا الوطن" آخر ترتيبات نقل الحجاج





ولفت الصوالحة، إلى أن الأشخاص، الذين لا يستطيعون دفع الدفعة الثانية من تسعيرة الحج لهذا العام، سيتم تأجيلهم للعام المقبل.

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد عادل الصوالحة، مدير عام الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في قطاع غزة، أن الوزارة تبذل جهداً كبيراً منذ فترة طويلة، لاتمام كافة الترتيبات الخاصة بالحجاج الفلسطينيين في المحافظات الجنوبية.وقال الصوالحة لـ"دنيا الوطن": "أنهينا الخدمات الفنية واللوجستية لسفر الحجاج، وتم توفير سكنهم، كما وقعت الوزارة عقوداً مع وزارة النقل في المملكة العربية السعودية، لنقلهم، كما وقعت الخطوط الجوية الفلسطينية بالأمس عقداً مع مصر للطيران، لنقل الحجاج عبر معبر رفح، باتجاه مطار القاهرة، ومنها إلى مطار جدة، في المملكة العربية السعودية".وفي السياق، أوضح الصوالحة، أنه ابتداءً من اليوم حتى نهاية الأسبوع، سيقوم الحجاج بدفع الدفعة الاستكمالية الثانية من رسوم الحج، ومن ثم سيتم جمع كافة الجوازات؛ لتدقيقها وتجهيزها من قبل وزارة الأوقاف في رام الله، بحسب النظام الإلكتروني.وبين مدير عام الحج والعمرة في الأوقاف بغزة، أنه تم تجهيز ملابس الإحرام وبطاقات الحجاج، منوهاً إلى لجنة الحج، تقوم بالعمل لاستكمال كافة الترتيبات، شاكراً الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء.وفيما يتعلق بالتسعيرة، أوضح الصوالحة، أن تسعيرة الحج تبلغ 2790 ديناراً، دفع الحجاج منها مبلغ 1500 دينار كدفعة أولى، فيما تبلغ الدفعة الثانية 1290 ديناراً.