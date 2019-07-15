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مذكرة قبض ضد عراقية بتهمة "تمجيد صدام حسين"

مذكرة قبض ضد عراقية بتهمة "تمجيد صدام حسين"
صدام حسين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شرطة كركوك، مذكرة اعتقال بحق، رنا حميد، التي شاركت في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة كركوك العراقية، يوم الجمعة الماضي، وقالت المرأة "إننا بعثون وصداميون".

وقال المتحدث باسم شرطة كركوك، أفراسياو كامل: إن "مذكرة قبض قضائية، صدرت بحق رنا حميد بتهمة تمجيد صدام وحزب البعث أثناء التظاهرات التي جرت في محافظة كركوك"، وفق (روسيا اليوم).

وأضاف كامل: "القوات الأمنية توجهت إلى منزلها بغرض إلقاء القبض عليها"، مشيراً إلى أن "المتهمة المذكورة لم تكن موجودة في المنزل، وهي مختفية الآن"، مؤكداً أن القوات الأمنية ستستمر بالبحث عن رنا حميد، لحين إلقاء القبض عليها وتقديمها للقضاء.

ووفقاً للدستور العراقي فإنه يحظر على كل من يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج لنظام البعث في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان.

وتظاهر مئات العرب في محافظة كركوك، يوم الجمعة، رفضاً لتنصيب محافظ جديد من الأكراد، فيما ظهرت امرأة من بين المتظاهرين وهي تقول: "نحن بعثيون وصداميون".

وانطلقت التظاهرات وسط المدينة، غداة إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، عن توصلهما إلى اتفاق لترشيح "طيب جبار أمين" لمنصب محافظ كركوك.

وتعتبر كركوك من المناطق المختلف على عائديتها بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان، ويعيش فيها خليط من القوميات العربية والكردية والتركمانية، كما تقطنها طوائف من السنة والشيعة والمسيحيين.

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