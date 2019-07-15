التعليم: لجنة الامتحانات ستُعلن اليوم موعد إعلان نتائج (الإنجاز)

أعلن الدكتور محمد عواد، مدير عام القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم العالي، أن لجنة الامتحانات العامة، منعقدة الآن، لافتاً إلى أنها ستعلن اليوم موعد إعلان نتائج الثانوية العامة (الإنجاز).



وبين عواد في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن اللجنة ستصدر بياناً صحفياً، توضح فيه موعد إعلان نتائج الثانوية العامة (الإنجاز).



وكان عواد، قد أوضح في تصريح سابق لـ"دنيا الوطن"، أن الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، سيكون عبر أرقام الجلوس فقط، ومن خلال بيان صحفي.









رام الله - دنيا الوطن