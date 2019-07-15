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قوات الحكومة اليمنية تُسيطر على مرتفعات محافظة صعدة الحدودية

قوات الحكومة اليمنية تُسيطر على مرتفعات محافظة صعدة الحدودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوات التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، تحقيق تقدم ميداني في المواجهات مع جماعة أنصار الله الحوثية"، بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وقال أركان حرب لواء "حرب واحد" العقيد أحمد عمر الدباني، إن "قوات المهام الخاصة في اللواء، نفذت عملية مباغتة بإسناد من مروحيات التحالف، ضد مواقع الحوثيين في جبهة الصفراء (شمال شرقي صعدة)، سيطرت خلالها على سلسلة تباب مكحلات وتبة راكان وجبل نواف الاستراتيجي باتجاه وادي الأشر"، وفق (روسيا اليوم).

ونقل موقع الجيش اليمني (26 سبتمبر)، عن ركن التوجيه في اللواء الأول قوات خاصة بمحور حرض، العقيد محمد الحكمي، إن "هجوماً مباغتاً شنته القوات على مواقع تمركز للحوثيين شرق مديرية حرض (شمال غربي حجة)، تمكنت على إثره من تحرير تلك المواقع".

وأكد العقيد الحكمي، "مقتل وإصابة العشرات في صفوف الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية خلال المواجهات"، لافتاً إلى أن "مقاتلات التحالف، استهدفت مواقع وتعزيزات للحوثيين في المنطقة ذاتها، مكبدة الجماعة خسائر في العدد والعدة".

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