شاهد: الاحتلال يهدم أساسات بناية في السواحرة الشرقية بالقدس















رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أساسات بناية سكنية في بلدة السواحرة الشرقية، شرق مدينة القدس المحتلة.وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة من جهة حاجز "الشيّاح" العسكري، وهدمت أساسات بناية سكنية في حي "السلحوت" بالسواحرة الشرقية، تعود للمواطن مهند شقيرات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).