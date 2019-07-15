شاهد: الاحتلال يهدم أساسات بناية في السواحرة الشرقية بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أساسات بناية سكنية في بلدة السواحرة الشرقية، شرق مدينة القدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة من جهة حاجز "الشيّاح" العسكري، وهدمت أساسات بناية سكنية في حي "السلحوت" بالسواحرة الشرقية، تعود للمواطن مهند شقيرات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أساسات بناية سكنية في بلدة السواحرة الشرقية، شرق مدينة القدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة من جهة حاجز "الشيّاح" العسكري، وهدمت أساسات بناية سكنية في حي "السلحوت" بالسواحرة الشرقية، تعود للمواطن مهند شقيرات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
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