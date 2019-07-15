لماذا سلمت الكويت القاهرة مطلوبين للقضاء المصري؟





وأعرب الجار الله، في تصريح للصحفيين عن "الأسف" لتواجد مطلوبين للقضاء المصري على أرض بلاده، مشيراً إلى أن "الكويت تعاونت مع السلطات المصرية في هذا الشأن"، وفق (روسيا اليوم).



رام الله - دنيا الوطنقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله: إن تسليم الكويت مؤخراً للسلطات المصرية، مطلوبين للقضاء المصري، تم بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.ولفت نائب وزير الخارجية الكويتي إلى أن "التنسيق والتعاون الأمني الكويتي- المصري كبير جداً، ونشعر معه بالارتياح، وهذا التعاون، سيتواصل مع الأشقاء في مصر، ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ".وفي معرض رده على سؤال حول تسمية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً"، قال الجار الله: "ليس هناك شيء محدد في هذا الخصوص"، مضيفاً: "هذا الموقف سبق التعبير والإعلان عنه، ولا جديد في هذا الشأن".