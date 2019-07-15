جرافات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرقي رفح

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رام الله - دنيا الوطن

توغل عدد من جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بشكل محدود، شرقي رفح جنوب قطاع غزة.



وبحسب وكالة (الرأي)، فقد انطلقت جرافات الاحتلال من بوابة المطبق العسكرية، حيث شرعت بأعمال تجريف لأرضي المواطنين الفلسطينيين.



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، اثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.



جرفات الاحتلال تتوغل لمسافة محدودة شرق رفح جنوب قطاع غزة، انطلاقًا من بوابة المطبق العسكرية، وتشرع بأعمال تجريف لإراضي المواطنين، صباح اليوم.