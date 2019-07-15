شؤون فلسطينية

عيسى: الجهد الفلسطيني المشترك أساس التعايش السلمي والأهلي

عيسى: الجهد الفلسطيني المشترك أساس التعايش السلمي والأهلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد حنا عيسى، أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، بأن إنساننا الفلسطيني مسيحياً كان أم مسلماً، يشعر بانتمائه الخالص إلى هذا الوطن من خلال مشاركته السياسية والنضالية والثقافية والاجتماعية والدينية المتوازنة في التعاطي مع قضاياه.

وأضاف عيسى قائلاً: "إن واقعية الجهد الفلسطيني المشترك هو أساس التعايش السلمي والأهلي كمؤمنين نعي بأننا ننتمي إلى قضية عادلة وأن الله يدعونا إلى العمل معا من أجل ضحايا النزاعات المسلحة، لان محبة الله لا تنفصل أبداً عن محبة الإخوة وفي ذلك كتب القديس يوحنا:ةالذين يقولون أنا أحب الله ولا يحبون إخوتهم أو أخواتهم فإنهم كذبة والذين لا يحبون إخوتهم أو أخواتهم الذين يرونهم فلا يمكنهم أن يحبوا الله الذي لا يرونه".

واختتم عيسى قائلاً: "علينا أن نعمل معاً لتعزيز القيم الأخلاقية التي هي جزء من تراثنا المشترك من أجل الحفاظ على كرامتنا الإنسانية وحقوقنا وفي مقدمتها حق الحياة، فالعلاقات المسيحية – الإسلامية في فلسطين تنمو وتطور بفعل عقلانية رجال الدين والمخزون الحضري، الذي تكرس عبر السنين وكذلك تكرست لغة الحوار والتسامح والتي من خلالها تبين بأن هذه الأرض المقدسة تستوعب الجميع وترفض الشر.

حيث مشاهد التاريخ الفلسطيني، تؤكد علي أن الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه هو صاحب قضية عادلة هي القضية الفلسطينية، وأنه فخور بعلاقاته الطبيعية والسليمة في خلق روح المحبة الصادقة بين أبنائه". 

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