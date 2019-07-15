مُبعد من القدس لغزة يُناشد الرئيس: أُبعدت ظُلماً بسبب خطأ ولا راتب لي





حيث تم إبعاد بسيم من القدس إلى غزة عام 2015، بحجة أنه من مواليد القطاع، رغم أنه يحمل عوية زرقاء تحمل رقم (033251778)، ولكن لم يتم الاعتراف بها.





بحسب مناشدة بسيم التي وصلت "دنيا الوطن"، فإنه يحمل هوية فلسطينية صادرة من رام الله، كُتب بها بالخطأ أنه مواليد قطاع غزة، وبناء عليه تم إبعاده.





تزوج بسيم، ولديه طفل، ولكنه يعيش ظروفاً سيئة، فهو لا يعمل في ظل الأوضاع السيئة التي تمر بها غزة، ولم يتم اعتماده من قبل وزارة الأسرى وصرف راتب له كباقي المُبعدين.





يُناشد بسيم الرئيس عباس النظر إلى حالته بعين الرأفة والرحمة، واعتماد راتب له.









رام الله - دنيا الوطنيُعاني المواطن بسيم حيدر بهجت أبو رمضان من الغربة في وطنه، ويناشد الرئيس عباس تصحيح وضعه.للتواصل / 0595697079رقم الهوية/ 958987661