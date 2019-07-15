الخارجية المصرية: "التنظيمات التكفيرية" تنتمي لأيديولوجيا الإخوان المسلمين

وجاءت تصريحات حافظ، خلال اجتماعات مجموعة عمل استراتيجية تابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في واشنطن، وفق (روسيا اليوم).





رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، إن كافة التنظيمات التكفيرية، تنتمي إلى المصدر الأيديولوجي المتطرف نفسه الذي أسسته "جماعة الإخوان".وقال حافظ: إن "الانتصارات الميدانية ضد تنظيم الدولة لا ينبغي اعتبارها هدفا نهائياً"، مشيراً إلى وجود "شبكة الدعم والمصالح المتبادلة التي تجمع التنظيمات".وأكد على "ضرورة توسيع مجال مواجهة الخطاب الداعشي ليشمل التصدي لمفهوم الإرهاب الأوسع، والتعامل مع الأطراف المحرضة والمروجة للأفكار والأنشطة الإرهابية، بما في ذلك أي دولة تتيح منابرها الإعلامية والسياسية لنشر الأيديولوجيات المتطرفة"، حسب تعبيره.وذكر المستشار، أن وفد مصر أشار إلى "جهود تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي؛ لتجديد وتقويم الخطاب الديني، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه كل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية".