عربي

الخارجية المصرية: "التنظيمات التكفيرية" تنتمي لأيديولوجيا الإخوان المسلمين

الخارجية المصرية: "التنظيمات التكفيرية" تنتمي لأيديولوجيا الإخوان المسلمين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، إن كافة التنظيمات التكفيرية، تنتمي إلى المصدر الأيديولوجي المتطرف نفسه الذي أسسته "جماعة الإخوان".

وجاءت تصريحات حافظ، خلال اجتماعات مجموعة عمل استراتيجية تابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في واشنطن، وفق (روسيا اليوم).

وقال حافظ: إن "الانتصارات الميدانية ضد تنظيم الدولة لا ينبغي اعتبارها هدفا نهائياً"، مشيراً إلى وجود "شبكة الدعم والمصالح المتبادلة التي تجمع التنظيمات".

وأكد على "ضرورة توسيع مجال مواجهة الخطاب الداعشي ليشمل التصدي لمفهوم الإرهاب الأوسع، والتعامل مع الأطراف المحرضة والمروجة للأفكار والأنشطة الإرهابية، بما في ذلك أي دولة تتيح منابرها الإعلامية والسياسية لنشر الأيديولوجيات المتطرفة"، حسب تعبيره.

وذكر المستشار، أن وفد مصر أشار إلى "جهود تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي؛ لتجديد وتقويم الخطاب الديني، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه كل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية".

أخبار ذات صلة

قوات الحكومة اليمنية تُسيطر على مرتفعات محافظة صعدة الحدودية

قوات الحكومة اليمنية تُسيطر على مرتفعات محافظة صعدة الحدودية

لماذا سلمت الكويت القاهرة مطلوبين للقضاء المصري؟

لماذا سلمت الكويت القاهرة مطلوبين للقضاء المصري؟

حماس تُعلّق على تأهل الجزائر لنهائي كأس أمم أفريقيا

حماس تُعلّق على تأهل الجزائر لنهائي كأس أمم أفريقيا

شاهد: الشرطة الفرنسية تُفسد على الجزائريين فرحتهم

شاهد: الشرطة الفرنسية تُفسد على الجزائريين فرحتهم

شاهد.. المذيعة السعودية دندراوي ترد عل منتقديها في الكويت وتوضح

شاهد.. المذيعة السعودية دندراوي ترد عل منتقديها في الكويت وتوضح

مصرع أربعة جزائريين خلال احتفالات فوز منتخبهم على نيجيريا

مصرع أربعة جزائريين خلال احتفالات فوز منتخبهم على نيجيريا

الجامعة العربية تُحذر من تزايد التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية

الجامعة العربية تُحذر من تزايد التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية

ضبط خلية خططت لتنفيذ هجمات ضد متظاهرين بالجزائر

ضبط خلية خططت لتنفيذ هجمات ضد متظاهرين بالجزائر

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

شاهد: الاحتلال يهدم أساسات بناية في السواحرة الشرقية بالقدس

شاهد: الاحتلال يهدم أساسات بناية في السواحرة الشرقية بالقدس

جرافات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرقي رفح

جرافات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرقي رفح

عيسى: الجهد الفلسطيني المشترك أساس التعايش السلمي والأهلي

عيسى: الجهد الفلسطيني المشترك أساس التعايش السلمي والأهلي

مُبعد من القدس لغزة يُناشد الرئيس: أُبعدت ظُلماً بسبب خطأ ولا راتب لي

مُبعد من القدس لغزة يُناشد الرئيس: أُبعدت ظُلماً بسبب خطأ ولا راتب لي

طبيبة تتفاجأ بتزوير في ملفها الوظيفي يُدمر مستقبلها تُناشد الرئيس عباس بإنصافها

طبيبة تتفاجأ بتزوير في ملفها الوظيفي يُدمر مستقبلها تُناشد الرئيس عباس بإنصافها

مجموعة من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مجموعة من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

موظف تفريغات 2006 يُناشد الرئيس: لا أملك مواصلات الذهاب إلى المستشفى

موظف تفريغات 2006 يُناشد الرئيس: لا أملك مواصلات الذهاب إلى المستشفى

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين وتزعم العثور على أسلحة ببيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين وتزعم العثور على أسلحة ببيت لحم

منوعات

وفاة الممثلة الأمريكية ستيفاني نيزنيك في ظروف غامضة

وفاة الممثلة الأمريكية ستيفاني نيزنيك في ظروف غامضة

مذيعة العربية سارة دندراوي‏ تثير غضبا واسعاً في الكويت بسبب &#34;الخمور&#34;

مذيعة العربية سارة دندراوي‏ تثير غضبا واسعاً في الكويت بسبب "الخمور"

إطلالة غير متوقعة.. ميريام فارس بالمايوه وروج &#34;سيلفر&#34; تثير الجدل

إطلالة غير متوقعة.. ميريام فارس بالمايوه وروج "سيلفر" تثير الجدل

شاهد.. رد صادم من أصالة لمعجب يعترف لها بحبه

شاهد.. رد صادم من أصالة لمعجب يعترف لها بحبه

نجمة إغراء باكستانية ترفض قبلات الزوج لزوجته علانية: نحن بلد مسلم

نجمة إغراء باكستانية ترفض قبلات الزوج لزوجته علانية: نحن بلد مسلم

بعد مرضها.. ريهام سعيد توجه رسالة لزوجها

بعد مرضها.. ريهام سعيد توجه رسالة لزوجها

فين البنطلون؟ صورة مثيرة للجدل لرانيا يوسف وابنتيها في المطار

فين البنطلون؟ صورة مثيرة للجدل لرانيا يوسف وابنتيها في المطار

مذيعة mbc تتعرض لإصابة بالغة في هولندا وتفقد القدرة على المشي

مذيعة mbc تتعرض لإصابة بالغة في هولندا وتفقد القدرة على المشي

الجمهور يفتح النار على &#34;حلا شيحا&#34; في أحدث صورة جريئة لها

الجمهور يفتح النار على "حلا شيحا" في أحدث صورة جريئة لها

أول رد فعل علني من أنغام تجاه عودة زوجها لطليقته

أول رد فعل علني من أنغام تجاه عودة زوجها لطليقته

عربي

قوات الحكومة اليمنية تُسيطر على مرتفعات محافظة صعدة الحدودية

قوات الحكومة اليمنية تُسيطر على مرتفعات محافظة صعدة الحدودية

لماذا سلمت الكويت القاهرة مطلوبين للقضاء المصري؟

لماذا سلمت الكويت القاهرة مطلوبين للقضاء المصري؟

الخارجية المصرية: &#34;التنظيمات التكفيرية&#34; تنتمي لأيديولوجيا الإخوان المسلمين

الخارجية المصرية: "التنظيمات التكفيرية" تنتمي لأيديولوجيا الإخوان المسلمين

شاهد.. المذيعة السعودية دندراوي ترد عل منتقديها في الكويت وتوضح

شاهد.. المذيعة السعودية دندراوي ترد عل منتقديها في الكويت وتوضح