الأحمد: لا جديد يُذكر بملف المصالحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

رفض عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، الحديث عن أي تفاصيل جديدة بملف المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس.





وقال الأحمد، لموقع (إمارات 24): "لا جديد يُذكر بملف المصالحة الفلسطينية، ولدى القيادة الفلسطينية وقيادة حركة فتح قرار بعدم الحديث في تطورات ملف المصالحة الفلسطينية، والاكتفاء بما ورد في بيان المجلس الاستشاري للحركة".



يذكر، أن المجلس الاستشاري لحركة فتح، الذي اختتم اجتماعاته التي عقدت على مدار يومين، دعا إلى تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء عملها ومهامها، وتقديم كل ما تستطيع من خدمات والتزامات في قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حماس، مثمناً الدور المصري في هذا الملف، دون الحديث عن تطورات إيجابية.