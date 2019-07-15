طبيبة تتفاجأ بتزوير في ملفها الوظيفي يُدمر مستقبلها تُناشد الرئيس عباس بإنصافها

تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قدمت د.لميس أبو حلوب مناشدة الى الرئيس عباس لتصحيح التزوير الذي اكتشفته في ملفها الوظيفي.



وجاء نص المناشدة كما وصل دنيا الوطن كالتالي:



رئيس دولة فلسطين محمود عباس حفظك الله,



تحية الوطن و بعد



ارجو من فخامتكم مساعدتي لتصحيح التزوير الذي وضع في ملفي الوظيفي في وزارة الصحة الفلسطينية وديوان الموظفين العام لمنع إحالة ملفي الوظيفي الى اللجنة الإدارية القانونية في 2017 و منع إحالتي للتقاعد المبكر لعام 2017 للموظفين العمومين المقر من سيادتكم اسوة بجميع موظفين السلطة الفلسطينية.



قام وزير الصحة الأسبق برفض طلبي لتمديد إجازة بدون راتب و برفض طلب إحالتي للتقاعد المبكر المقر من فخامة الرئيس محمود عباس في 2017 للموظفين العموميين رغم استيفائي لشروط التقديم لهذا التقاعد.



وقد تم تقديمي للطلب في أغسطس 2017، و بالتوجه للقضاء وجد أن الوزير قد استند الى معلومات مزورة تدعي زوراً تغيبي عن العمل بإجازة بدون راتب لأكثر من عشر سنوات وضعت في ملفي الوظيفي بشكل لا قانوني.



و بالتواصل بشكل رسمي مع المدير العام للشؤون الادارية في رام الله رفض الرد على تصحيح هذه المستندات الرسمية و ما ترتب عليها من أذى رغم منحه المستندات الرسمية التي تثبت استمراري في الدوام وعدم تغيبي عن العمل عشر سنوات و رفض كذلك و توضيح هوية من قدمها الى الوزير.



اتوجه الى فخامتكم لمساعدتي لتصحيح التزوير الذي وضع في ملفي الوظيفي في وزارة الصحة الفلسطينية وديوان الموظفين العام و تصحيح ما ترتب عليه من منع إحالة ملفي الوظيفي الى اللجنة الإدارية القانونية في 2017 و منع إحالتي للتقاعد المبكر لعام 2017 للموظفين العمومين المقر من سيادتكم اسوة بجميع موظفين السلطة الفلسطينية.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير





للتواصل/ 0597695117