اعتقال فتاة فلسطينية في الخليل بزعم العثور بحوزتها على سكين









رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، فتاة فلسطينية، في مدينة الخليل، بزعم أنه تم العثور على سكين في حقيبتها، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال.وادعى المتحدث، أن الفتاة كانت تنوي تنفيذ عملية طعن ضد الجنود الإسرائيليين، وتم اقتيادها للتحقيق معها.