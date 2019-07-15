الحساينة: بحسب مصادر مقرّبة الأمور إيجابية بملف المصالحة ونتجه نحو إنهاء الانقسام

أكد الدكتور مفيد الحساينة، وزير الأشغال والإسكان السابق، مؤسس التكتل الفلسطيني، أن المؤشرات بخصوص ملف المصالحة "إيجابية"، والقيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تدفع باتجاه الوحدة الفلسطينية، بين الضفة الغربية وقطاع غزة.وقال الحساينة لـ"دنيا الوطن": إن الرئيس أبو مازن لديه نيّة صادقة لإنهاء الانقسام، وما سمعته من مصادر مقرّبة جدًا، وأن كافة الأمور إيجابية، وتسير نحو إنهاء الانقسام، متابعًا: هذا الأمر متوفر لدى قيادة حركة حماس في قطاع غزة.وأضاف، أنه وفق معرفته الكبيرة برئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، فإنه مستعد للقدوم إلى قطاع غزة، هو ووزرائه؛ من أجل إنهاء الانقسام، والعمل في القطاع، مشيرًا إلى أن اشتية لا يُفرق بين الضفة وغزة، ولديه نيّة صادقة في الشروع بأخذ الدور الحكومي الكامل بغزة، وإنهاء مشاكله.وختم الحساينة، حديثه، قائلًا: حتى يتم ذلك، لا بد من إنهاء الانقسام فورًا، والتوجّه إلى الوحدة والشراكة، في ظل ما يتهدد المشروع الوطني، والمؤامرات التي تُحاك ضده.