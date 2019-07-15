مجموعة من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مجموعة من المستوطنين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ومن جهة باب المغاربة.



ويواصل المستوطنون اقتحاهم بشكل يومي، لباحات المسجد الأقصى المبارك، ويؤدون الصلوات التلمودية، في خطوة استفزازية لمشاعر المواطنين الفلسطينيين.