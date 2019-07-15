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دولي

أردوغان: امتلاك تركيا (إس- 400) ليس للحرب

أردوغان: امتلاك تركيا (إس- 400) ليس للحرب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لم تشتر منظومة (إس- 400) لتستعد للحرب؛ وإنما لحماية السلام، وأمنها القومي.

جاء ذلك، في كلمة لأردوغان خلال استقباله رؤوساء تحرير مؤسسات إعلامية تركية في مدينة إسطنبول، مؤكداً على أن بلاده ستستلم كامل منظومة (إس- 400) بحلول نيسان/ أبريل 2020، وفق (عربي 21).

وأوضح، أن الجيش التركي، سيكون المتحكم الفعلي بشكل كامل بالمنظومة الدفاعية الروسية، مبنياً أن اتفاقية شراء بلاده منظومة (إس- 400) من روسيا، تعد أهم اتفاقية في تاريخ تركيا، وأن الاتفاقية تتضمن الإنتاج المشترك مع روسيا.

وقال أردوغان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يملك سلطة الإحجام عن فرض عقوبات على تركيا، لشرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية، وإن عليه إيجاد "حل وسط" في هذا الخلاف.

اقتصادياً، قلل الرئيس أردوغان من شأن تخفيض وكالة فيتش، تصنيف تركيا الائتماني، مضيفاً: "لا نعير اهتماماً كبيراً لمثل هذه الخطوات لاسيما وأن معدل التضخم في بلادنا تراجع إلى 15.7%، ونهدف لخفضه إلى خانة الآحاد حتى نهاية العام".

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