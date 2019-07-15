عياش: سيتم تسليم المواتير عند الساعة العاشرة صباح اليوم عبر إيرز

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خاص دنيا الوطن

أعلن نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، أنه سيتم تسليم المواتير الخاصة بقوارب الصيادين، والأجهزة، اليوم الاثنين عند الساعة العاشرة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.



وحول مساحة الصيد، أوضح عياش في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أنه لم يجر أي تغيير على مساحة الصيد المسموح بها أمام الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة.



وأِشار إلى أن المساحة، 15 ميلاً بحرياً، من ميناء غزة حتى الجنوب، وستة أميال من ميناء غزة حتى الشمال، لافتاً إلى أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أول أمس السبت، صياديْن من عائلة البردويل، في بحر رفح جنوب قطاع غزة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه تم الإفراج عن أحدهما أمس.